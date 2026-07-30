킹넷, '열혈강호: 넥스트' 국내 출시…원작 감성 담은 무협 MMORPG

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킹넷이 인기 만화 '열혈강호' IP를 활용한 3D MMORPG '열혈강호: 넥스트'를 국내에 정식 출시했다.

'열혈강호: 넥스트'는 원작 특유의 청춘 무협 감성과 강호 세계를 카툰 렌더링 그래픽으로 구현한 작품이다. 모바일과 PC 크로스 플레이를 지원해 이용자는 동일한 캐릭터로 다양한 플랫폼에서 게임을 즐길 수 있다.

전투는 다양한 무공 조합을 중심으로 설계됐다. 메인 스킬과 궁극기, 보조 스킬을 자유롭게 조합해 자신만의 전투 스타일을 만들 수 있으며, 기공 수련과 기보 시스템을 통해 캐릭터를 성장시킬 수 있다. 도무사, 검무사, 창무사, 궁무사, 의원 등 5개 직업은 각각 차별화된 역할과 전투 방식을 갖췄다.

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성장과 커뮤니티 콘텐츠도 다양하게 마련했다. 자유거래 시스템을 통해 아이템 거래와 성장의 재미를 제공하며, 정파와 사파를 중심으로 한 세력전과 다양한 PvP 콘텐츠, 문파·파티·결연 시스템 등을 통해 이용자 간 협동 요소를 강화했다. 강화와 진화, 장비 성장, 탈것, 펫 등 육성 콘텐츠도 함께 즐길 수 있다.

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정식 출시를 기념한 콘텐츠도 준비했다. 30일 오후 6시에는 가수 송가인이 참여한 두 번째 OST '동행(同行)'을 각종 음원 플랫폼을 통해 공개한다. 원작의 감성과 강호 세계를 담은 발라드곡으로, 송가인의 보컬을 통해 게임의 분위기를 한층 살렸다는 설명이다.

출시 기념 이벤트도 진행한다. 신규 서버 오픈을 기념한 7일 출석 이벤트를 통해 성장 지원 아이템과 고급 등급 펫을 지급하며, 출시 후 7일간 진행되는 미션을 완료하면 한정 SR 탈것을 제공한다. 이 밖에도 희귀 아이템과 특별 추첨 보상 등 다양한 이벤트를 마련했다.

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공식 커뮤니티에서는 사전 다운로드와 PC 플레이 인증 이벤트를 진행한다. 참가자에게는 게임 내 아이템과 함께 아이폰17, 닌텐도 스위치2, 게이밍 노트북, 그래픽카드 등 다양한 경품을 제공하며, 랭킹 이벤트 상위 이용자에게는 한정 칭호도 지급한다.

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킹넷은 출시 이후에도 지속적인 콘텐츠 업데이트를 이어갈 계획이다. 오는 8월 말 신규 직업을 추가하는 것을 시작으로 다양한 신규 콘텐츠를 순차적으로 선보일 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com