데브시스터즈, 방치형 RPG '쿠키런: 크럼블' 글로벌 출시…사전등록 200만명 돌파

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데브시스터즈는 스튜디오킹덤이 개발한 모바일 방치형 RPG '쿠키런 키우기 - 쿠키런: 크럼블'을 글로벌 시장에 정식 출시했다.

'쿠키런: 크럼블'은 '쿠키런' IP 최초의 방치형 RPG다. 자동 성장 시스템을 기반으로 다양한 쿠키와 펫을 수집하고 조합하는 전략 요소를 결합한 것이 특징이다. 출시 전 글로벌 사전등록자 수는 200만명을 넘어서기도 했다.

출시 버전에는 총 69종의 쿠키와 54종의 펫이 등장한다. 기존 캐릭터를 새롭게 해석한 '얼터너티브 쿠키'도 처음 선보이며, 첫 번째 캐릭터로 용감한 쿠키의 새로운 모습인 TSSR 등급 '오븐방랑자 쿠키'를 추가했다. 쿠키와 펫은 뽑기를 통해 획득할 수 있으며, 간편한 성장 시스템을 지원한다.

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육성한 쿠키와 펫은 최대 12명의 쿠키를 편성하는 메인 스테이지를 비롯해 이용자 간 대결 콘텐츠인 '아레나', 무한의 탑 형태의 '임플란트 타워', 성장 재화를 획득하는 '일일 던전' 등 다양한 콘텐츠에서 활용된다. 쿠키의 속성과 펫의 시너지, 스킬 조합 등을 고려한 덱 구성도 중요한 요소다.

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성장 부담을 줄이기 위한 시스템도 적용했다. 게임 플레이 과정에서 쿠키와 펫, 장비 성장에 필요한 보상을 제공하며, 무한 장비 뽑기 시스템을 도입해 반복적인 장비 파밍 부담을 낮췄다. 이와 함께 '쿠키톡'과 시네마틱 컷신을 통해 게임만의 세계관과 스토리도 즐길 수 있다.

출시 기념 이벤트도 진행한다. 7일 연속 출석하면 SSR 등급 '크림소다맛 쿠키'를 확정 지급하며, 30일 출석 이벤트를 통해 SSR 등급 쿠키와 펫, 쿠키 커터를 비롯한 다양한 성장 재화를 제공한다.

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데브시스터즈는 출시 이후 4주 단위 정기 업데이트를 통해 신규 쿠키와 펫을 지속적으로 추가할 계획이다. 또한 공식 커뮤니티를 통해 업데이트 계획을 공유하고 이용자 의견을 반영하며 장기 서비스 기반을 마련한다는 방침이다.

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'쿠키런: 크럼블'은 모바일과 구글플레이 게임즈를 통한 PC 버전으로 서비스되며, 한국어와 영어, 중국어(번체), 태국어, 일본어 등 5개 언어를 지원한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com