'킬쇼2' 이동욱, "정진만, 정진만, 정진만!" 부르자 나타났다..베일과 싸움 끝내고 조카 김혜준으로

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[스포츠조선 조지영 기자] '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에서 이동욱이 길고 긴 악연을 끝냈다.

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지난 29일 공개된 디즈니+의 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 4회에서 이동욱이 팀 머더헬프의 리더이자 정지안(김혜준)의 삼촌 정진만 역으로 변신했다.

진만은 거액의 현상금이 걸린 지안에게 바로 가려고 했지만 자신들의 거처를 알아낸 바빌론과의 결투를 피하지 못했다. 그는 자신을 쫓아온 베일(조한선)을 암흑 속으로 유인한 후 미리 준비한 야간 투시경을 쓴 채 공격을 시작했다. 치열하게 싸움을 이어나가던 진만은 결국 베일을 쓰러뜨렸고, 베일의 마지막 말이 끝나기도 전에 총으로 저격했다. 그는 분노에 찬 얼굴로 더 이상 총알이 나오지 않을 때까지 방아쇠를 당기며 숙적이었던 베일과의 싸움을 마침내 끝냈다.

극 말미, 위험에 처한 지안이 울부짖으며 "정진만, 정진만, 정진만"을 외친 순간 진만이 헬리콥터를 타고 나타났다. 진만은 적들을 향해 무자비하게 기관포를 발사하면서도 걱정스러운 얼굴로 조카 지안의 안전을 확인했고, 지안을 발견하자 숨을 내뱉으며 이내 안도했다.

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이동욱은 정진만이라는 캐릭터의 새로운 감정을 드러내며 극의 몰입도를 최고조로 끌어올렸다. 그는 그동안 감정의 동요가 크지 않았던 진만이 긴 세월 쌓아온 분노, 증오를 표출하다가도 평소의 냉정함을 되찾는 순간의 변화를 섬세하게 풀어내며 보는 이들이 그 감정의 깊이를 느낄 수 있게 만들었다. 또한 지안의 안위를 확인한 후 안도하던 표정에서는 조카를 향한 애틋함이 고스란히 전해지기도.

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이처럼 다양한 모습으로 이야기를 더욱 풍성하게 만드는 이동욱이 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'의 후반부는 어떻게 그려갈지 기대가 모인다.

한편, 이동욱, 김혜준, 조한선, 금해나, 김민, 정윤하, 현리, 오카다 마사키, 이태영, 유현수 등이 출연하는 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 디즈니+에서 공개되며 매주 수요일 2개씩, 총 8개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com