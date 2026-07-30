그라비티, '샴블즈: 종말의 후손들' DLC '녹색 심연' 출시…신규 지역·스토리 추가

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그라비티는 익스릭스가 개발한 로그라이크 텍스트 어드벤처 게임 '샴블즈: 종말의 후손들'의 대규모 DLC '샴블즈: 녹색 심연'을 정식 출시했다.

'샴블즈: 녹색 심연'은 본편을 보유한 이용자가 별도로 구매해 즐길 수 있는 확장 콘텐츠다. 모바일 버전은 구글플레이와 애플 앱스토어, PC 버전은 스팀을 통해 구매할 수 있다.

이번 DLC에서는 본편에서 다루지 않았던 새로운 이야기를 추가해 세계관을 확장했다. 신규 스토리 '그린피아와 로아 스토리'에서는 새로운 인물과 세력, 적들이 등장하며, 행방불명된 탐험 1조의 흔적을 따라가거나 새로운 위협과 맞서는 이야기가 전개된다. 새로운 엔딩도 함께 추가됐다.

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신규 지역도 공개했다. 유스테아 대륙 서쪽 구역이 새롭게 개방되며 해당 지역을 무대로 새로운 보스와 적들이 등장한다. 이와 함께 신규 카드와 장비도 추가돼 이용자는 새로운 능력을 활용해 다양한 전투 전략을 구성할 수 있다.

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DLC 가격은 모바일과 PC 버전 모두 5500원이며, 한국어와 영어, 일본어, 중국어 간체·번체를 지원한다. 그라비티는 출시를 기념해 30일부터 14일간 DLC를 10% 할인 판매하며, 본편 '샴블즈: 종말의 후손들'은 최대 50% 할인한다.

'샴블즈: 종말의 후손들'은 텍스트 RPG와 덱빌딩, 로그라이크 요소를 결합한 작품으로, 이용자의 선택에 따라 이야기가 달라지는 분기형 스토리와 전략적인 카드 전투를 앞세워 호평을 받았다. 300장 이상의 카드와 200종 이상의 스킬, 다양한 장비 조합을 활용한 턴제 전투가 특징이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com