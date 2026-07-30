김재중, 도쿄 럭셔리 하우스 최초 공개..日 톱스타 친구와 만남까지 ('편스토랑')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김재중이 도쿄 럭셔리 하우스를 처음으로 공개한다.

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7월 30일 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')은 여름 특집 '위험한 초대' 스페셜로 꾸며진다. 다채로운 매력을 자랑하는 편셰프들과 편셰프들의 요리를 맛보러 온 아주 위험한(?) 손님들의 예측 불가 스토리로 사랑받았던 에피소드들이 다시 한번 공개되며 목요일 저녁 시청자들에게 반가운 재미를 안겨줄 것으로 기대된다.

먼저 '국민효자' 김재중과 '위大한 그녀' 히밥의 에피소드를 만날 수 있다. 또 거침없는 유부녀 토크로 '편스토랑'을 발칵 뒤집었던 야노시호와 장윤정의 '대환장 만남'도 공개된다. 두 에피소드 모두 방송 당시 많은 웃음을 선사하며 폭발적 화제성을 자랑했던 만큼 여름 특집 '위험한 초대' 스페셜도 꽉 채워줄 것으로 보인다.

이와 함께 김재중과 야노시호의 새로운 에피소드도 살짝 엿볼 수 있다. 일본 열도를 사로잡은 레전드 아이돌 김재중의 베일에 감춰진 도쿄 라이프, 김재중을 찾아온 일본 톱스타 친구는 물론 야노시호와 미소-웃음소리-에너지까지 싱크로율 99.9%를 자랑하는 야노시호의 엄마도 등장할 것이라는 제작진의 귀띔이다.

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무엇보다 반가운 얼굴은 '찬또셰프' 이찬원이다. 이찬원이 오랜만에 '편스토랑'에 컴백하는 것. '편스토랑' 터줏대감 이찬원은 연예계 인맥왕답게 절친들과의 특별한 파티를 하며 '2026 보고싶다 친구야'를 펼칠 예정이라 '편스토랑' 열혈 시청자들의 기대감을 끌어올린다.

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지긋지긋한 열대야를 날려줄 KBS 2TV '신상출시 편스토랑' 여름 특집 '위험한 초대' 스페셜은 7월 30일 목요일 저녁 8시 30분 방송된다.