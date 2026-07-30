손나은, '에이핑크 불화설' 재차 선 그었다.."윤보미 결혼식 불참 스케줄 때문"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 손나은이 그룹 에이핑크 멤버 윤보미의 결혼식에 불참했던 이유를 직접 밝혔다.

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손나은은 30일 진행된 SBS 금토드라마 '김부장' 종영 인터뷰에서 지난 5월 윤보미의 결혼식 불참에 대한 질문을 받고 당시 상황을 설명했다.

그는 "그때 촬영 막바지였다. 다른 스케줄도 있었다"며 "에이핑크는 오랫동안 함께했던 팀이고 저의 10대, 20대 추억을 만들어준 팀이다. 좋은 일이 있으면 응원하고 축하해 주고 싶다. 팬으로서 응원하는 마음은 변하지 않았다"고 말했다.

앞서 윤보미는 지난 5월 16일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 프로듀서 라도와 비공개 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2017년부터 약 9년간 교제 끝에 부부의 연을 맺었다.

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결혼식에는 에이핑크 멤버 정은지, 박초롱, 김남주, 오하영이 참석해 윤보미의 새 출발을 축하했다. 2013년 팀을 떠났던 홍유경도 결혼식장을 찾아 변함없는 우정을 드러냈다.

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하지만 2022년 팀을 탈퇴하고 배우 활동에 집중하고 있는 손나은의 모습은 보이지 않아 팬들의 관심이 쏠렸다. 특히 지난해 오하영의 생일 모임에도 손나은이 참석하지 않았던 사실이 알려지면서 일각에서는 멤버들과의 불화설이 다시 제기되기도 했다.

손나은은 과거 팀 탈퇴 당시에도 불화설을 부인한 바 있다. 그는 2022년 에이핑크 10주년 활동에 함께하지 못하게 되자 "10주년 앨범 활동을 함께할 수 없어 아쉽지만 많이 사랑해 주시고, 멤버들도 많이 응원해달라"고 밝히며 불화설을 일축했다.

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이번 인터뷰에서도 손나은은 촬영과 기존 일정으로 결혼식에 참석하지 못했다고 설명하는 동시에, 에이핑크를 향한 애정과 응원의 마음은 여전히 변함없다고 강조하며 재차 선을 그었다.

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한편 손나은은 최근 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'에서 활약했으며, 배우 활동을 이어가고 있다.

olzllovely@sportschosun.com