휘브, 거침없는 글로벌 성장세…유럽 치고 日 자작곡 발표

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 휘브가 글로벌 행보를 이어간다.

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휘브는 29일 오후 6시 일본 첫 디지털 싱글 '퍼스트 러브 네버다이'를 발표했다. 이 곡은 멤버 이정이 직접 작사 작곡 편곡한 자작곡으로, 일본어와 영어 두 가지 버전으로 제작됐다.

이 기세를 몰아 휘브는 8월 1일과 2일 양일간 루마니아에서 열리는 대형 음악 페스티벌 'K팝 데이즈'에 공식 초청돼 데뷔 첫 유럽 무대에 오른다. 아시아를 넘어 유럽 대륙으로 활동 영역을 확장, 글로벌 행보에 박차를 가할 예정.

이에 국내 컴백 열기도 뜨거워지고 있다. 휘브는 28일 미니 2집 '체리 파이' 두 번째 콘셉트 포토인 '미드나잇' 버전을 공개했다. '미드나잇' 버전은 앞서 공개된 '데이 라이트' 버전의 청량한 소년미를 벗고 힙한 스트릿 패션으로 반항기 가득한 카리스마를 뽐내는 멤버들의 모습을 담았다. 청량미부터 퇴폐미까지 상반된 콘셉트를 자유자재로 소화해내는 휘브의 매력에 이번 컴백에 대한 기대가 높아지고 있다.

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'체리파이'는 8월 5일 오후 6시 공개된다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com