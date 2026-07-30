"이젠 내가 형보다 나이가 많아"…허지웅, 故신해철 향한 먹먹한 마음

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[스포츠조선 박아람 기자] 작가 겸 방송인 허지웅이 고(故) 신해철을 향한 그리움을 담은 추모글을 공개했다.

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지난 29일 허지웅은 개인 계정을 통해 고 신해철을 떠올리며 가슴 먹먹한 심경을 털어놨다.

허지웅은 고 신해철이 떠난 이후 그에 관한 이야기를 거의 하지 않았고, 그동안 들어온 모든 부탁을 거절해 왔다고 밝혔다.

고인과 가까웠던 만큼 방송이나 매체 등에서 관련 일화를 전해달라는 요청이 끊이지 않았겠지만, 정말 거절하기 어려운 부탁들까지 모두 마다했던 것이다.

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그는 "어쩔 수 없었다. 형은 나만의 기억이 아니기 때문이다. 그 위에 다른 말을 더하고 싶지 않았다. 더한다고 다시 만날 수 있는 것도 아니니까"라며 고인을 향한 자신만의 추모 방식을 전했다.

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이어 "연락이 올 때마다 '아 벌써 몇 주년이구나' 실감할 뿐"이라고 덧붙였다.

특히 고인과 함께했던 사소한 일상들을 떠올리며 진한 그리움을 드러냈다.

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허지웅은 "오늘따라 이상하게 더 보고 싶네. 사소한 기억들이 가장 집요하다"며 상암동에서 영화를 보고 졸면서도 웃었던 기억, 연남동에서 훠궈를 먹기로 약속했던 일 등을 회상했다.

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그는 "형이 쓰고 싶다던 이야기도 좀 더 진지하게 들었어야 하는데. 연남동에 훠궈 먹으러 가기로 했잖아. 어디 갔어. 이후로 거기 가지 않았어. 다신 안 갈 거 같아"라며 안타까움을 더했다.

또한 고인이 과거 보냈던 꽃바구니를 언급하며 "그때 나는 그런 상냥함을 있는 그대로 받아들일 수 있는 나이가 아니었어. 미안해"라고 자책 섞인 마음을 전하기도 했다.

이어 "이제는 내가 형보다 나이가 많아. 그건 형이 잘못했다"며 먹먹한 농담과 함께 "병원에선 내게 무슨 말을 하고 싶었던 거야. 왜 불러놓고 말을 못했어. 그게 늘 궁금해. 나는 아직도 형 얼굴을 똑바로 보지 못해. 이 오래된 사진도 힘겨워. 나한테 왜 그랬어. 보고 싶다"고 고인을 향한 절절한 그리움을 토로했다.

한편 고 지난 2014년 10월 27일 향년 46세의 나이로 세상을 떠났다. 1979년생인 허지웅은 올해 47세다.

tokkig@sportschosun.com