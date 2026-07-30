드림에이지, '아키텍트' 최상위 PvE 확장…3대3 PvP '격전' 8월 5일 오픈

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드림에이지는 MMORPG '아키텍트: 랜드 오브 엑자일'에 최상위 PvE 콘텐츠를 확장하고 신규 PvP 콘텐츠 '격전'을 추가하는 업데이트를 진행한다.

이번 업데이트에서는 '대범람'의 최고 난이도를 확대했다. 신규 13단계와 14단계가 추가됐으며, 최종 보스 '거신병'도 한층 강화돼 고난도 도전 콘텐츠를 즐길 수 있도록 했다.

인터서버 대규모 전쟁 콘텐츠 '심연의 전장'도 일곱 번째 시즌에 돌입한다. 시즌7에서는 매칭 서버 그룹이 새롭게 재편돼 기존과 다른 경쟁 구도 속에서 세력전을 펼칠 수 있다.

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오는 8월 5일에는 신규 실시간 PvP 콘텐츠 '격전'을 선보인다. '격전'은 3대3 팀 대전 방식으로 진행되며, 제한 시간 안에 목표 승점을 먼저 획득한 팀이 승리하는 콘텐츠다. 개인 또는 파티 단위로 참가할 수 있으며, 레이팅 기반 매칭 시스템을 적용해 비슷한 실력의 이용자끼리 대결하도록 설계했다. 첫 시즌은 8월 5일부터 시작되며 7주간 프리 시즌 형태로 운영된다.

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이와 함께 게임 내 활동과 업적을 기록할 수 있는 '칭호' 시스템을 추가했으며, 차원 보스 입장 방식 개선과 키링 소모 경고 기능, 안전지대 비접속 모드 지원, 클랜 부대 강제 해산 기능 등 다양한 편의성 개선도 적용했다.

업데이트를 기념한 이벤트도 진행한다. 이용자들이 같은 서버에서 함께 참여하는 '심연의 전장 협동 미션' 이벤트를 실시하며, '대범람 응원 14일 출석부'를 통해 장비 행운 상자와 메모라이트 등 다양한 성장 보상을 지급한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com