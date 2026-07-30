'검은사막', 신규 클래스 '에이전트' 출시…하이퍼 부스트·성장 개편 예고

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펄어비스가 '검은사막'의 32번째 신규 클래스 '에이전트'를 출시하고, 신규·복귀 이용자를 위한 성장 지원 프로그램과 대규모 콘텐츠 업데이트 계획을 공개했다.

'에이전트'는 비밀요원을 콘셉트로 한 남성 클래스로, 지난해 공개한 '데드아이'의 동생이라는 설정을 갖고 있다. 주무기인 리볼버를 사용하지만 더 큰 구경의 총기를 활용하며, 보조무기 '마탄'을 통해 추가 사격이나 능력 강화 효과를 얻을 수 있다. 주요 기술로는 빠르게 전장을 이동하는 '점멸'과 실제 전술 사격에서 착안한 '모잠비크 사격술' 등이 포함됐다.

신규·복귀 이용자를 위한 성장 지원 프로그램 '하이퍼 부스트'도 함께 선보였다. 이 프로그램은 공격력과 방어력 합계 730 수준까지 빠르게 성장할 수 있도록 지원하는 시스템으로, 시즌 졸업과 '올비아 아카데미' 수료 이후 일정 목표를 달성하면 군왕 무기와 태고 등급 방어구, 동(V) 카라자드 액세서리 등 주요 장비를 획득할 수 있다.

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펄어비스는 최근 미국 캘리포니아에서 열린 '2026 하이델 연회 in SoCal'에서 공개한 향후 업데이트 계획도 소개했다. 오는 9월부터는 신규 지역 확장 콘텐츠 '에다니아 파트2'를 순차적으로 선보인다. 기존 '에다니아' 지역을 확장하고 엘리언, 아그라스, 아알 등 초기 핵심 인물을 등장시켜 세계관을 더욱 확장할 예정이다.

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신규 액세서리 '에크레타'와 '아페론'도 추가된다. '에크레타'는 기존 카라자드 액세서리를 성장시켜 사용할 수 있으며, '아페론'은 별도 제작이 가능한 신규 장비로 통합거래소 거래를 지원한다.

가문 시스템도 대폭 개편한다. '캐릭터 즉시 전환' 기능을 통해 별도의 로딩 없이 다른 캐릭터로 즉시 변경할 수 있으며, '가문 파견' 시스템을 이용하면 육성한 캐릭터를 채집과 낚시, 가공 등 생활 콘텐츠에 투입해 추가 보상을 얻을 수 있다.

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그래픽 기술 업데이트도 예고했다. 8월과 9월 두 차례에 걸쳐 다이렉트X 12와 AMD FSR 3.1, NVIDIA DLSS를 적용해 그래픽 품질과 성능을 개선할 계획이며, 이후 FSR 4.1도 순차적으로 지원한다.

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이밖에 전투 정보를 분석하는 '마르니의 전투 분석기', 신규 탑승물 '페리카', 신규 선박 장비, 레벨 시스템 개편 등 성장과 편의성을 높이는 다양한 콘텐츠를 순차적으로 선보일 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com