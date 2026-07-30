김선태, 원이 '무섭노' 2차 가해 논란 사과.."게스트에 무리한 언급해 죄송"

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[스포츠조선 이게은기자] '충주맨' 출신 유튜버 김선태가 그룹 리센느 멤버 원이 2차 가해 논란에 고개를 숙였다.

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30일 김선태는 자신의 유튜브 채널을 통해 '죄송합니다'라는 제목의 영상을 공개했다.

김선태는 "먼저 어제 KBS 유튜브 채널에 올라간 '돈선태' 공개 영상으로 상처받으신 모든 분들에게 진심으로 사과드린다. 저는 어제 8시 40분경 해당 선공개 영상을 처음 보게 됐다. 문제가 발생했다는 사실을 인지하자마자 제작진에게 영상 삭제를 요청드렸다"라고 말했다.

이어 "제 이름을 걸고 하는 영상임에도 불구하고 정말 무책임했다"라며 "방송국이라는 이름 뒤에 숨어 업로드 영상에 대해 어떠한 사전 검토나 사전 공개를 요청하지 않았다. 게스트에 대해 무리한 언급을 했던 것 또한 명백한 제 잘못"이라고 짚었다.

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김선태는 "첫 촬영이었던 만큼 촬영 당일 대본 소화에 급급해 대본의 문제점에 대해 전혀 인지하지 못했다. 영상이 비공개된 후 지금까지 저의 언행에 대해 돌아보는 시간을 가졌다"라고 덧붙였다.

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끝으로 "다시는 이런 일이 발생하지 않도록 노력하겠다"라면서 "특히 리센느 멤버들에게 정말 죄송하다는 말씀을 전하고 싶다. 죄송하다"라며 재차 고개를 숙였다.

이번 논란은 어제 업로드된 KBS 신규 웹예능 '돈선태: 성공시대' 선공개 영상에서 비롯됐다. 제목은 '[선공개] 정치권에 내 얘기가 왜 나오노?!'였으며 썸네일에는 '뭐가 무섭노?'라는 문구가 크게 적혀 있었다.

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누리꾼들은 제목과 썸네일만 보고도 최근 원이의 "무섭노" 발언 논란을 겨냥한 것 아니냐고 입을 모았고, 실제 선공개 영상에서 이 부분이 다뤄져 눈살을 찌푸리게 했다.

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최근 거제 출신 원이의 '노'로 끝나는 말투가 고(故) 노무현 전 대통령을 비하하는 일베 용어가 아니냐는 의혹이 제기되며 논란이 일었다. 반면 해당 표현은 경상도 지역에서 실제 흔히 쓰이는 사투리이기에 마녀사냥이라는 지적도 쏟아졌다. 팬들 또한 과도한 낙인찍기라는 지적을 내놓으며 논란은 일단락됐는데, 이를 다시 끌어올려 콘텐츠화 했으니 비난을 피할 수 없었던 것.

김선태는 원이에게 이번 논란에 대해 질문했고, 원이는 "저도 사실 너무 놀랐다. 유튜브, 음악 방송에 뜨는 것만 상상하다가 하루아침에 (사회면) 뉴스에 나오니까 너무 무섭더라. 한 마디 한 마디에 되게 조심해야겠다고 느꼈다"라고 말했다. 이어 "나는 그렇게 생각 안 하고 말해도 어떤 사람은 그렇게 받아들일 수도 있다고 생각했다. 평소에 쓰던 말을 한 건데 되게 당황했다. '노'는 사실 감탄사에 많이 들어간다"라고 덧붙였다.

이 영상은 논란이 이어지자 현재 삭제된 상태다.

joyjoy90@sportschosun.com