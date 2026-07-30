"서인영 예비신랑, 인상 좋고 통 크더라"…훈훈한 미담에 '수줍은 미소만'

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 서인영의 재혼을 앞둔 예비신랑의 훈훈한 미담이 공개됐다.

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29일 공개된 서인영의 유튜브 콘텐츠에는 워터밤 준비를 위해 댄스 크루 훅(HOOK) 멤버들과 함께 춤 연습에 나서는 모습이 담겼다.

영상에서 연습 도중 자연스럽게 결혼 생활에 대한 이야기가 오가며 웃음을 자아냈다. 이날 제작진은 기혼인 멤버 아이키에게 "지금 결혼하신 지 몇 년 되셨어요?"라고 물었고, "15년 차"라는 답을 들었다.

이에 재혼을 앞두고 있는 서인영은 "언니한테 좀 가르쳐줘라. 유지하는 법. 나 이제 잘 살아야 될 거 아니야"라고 말하며 결혼 생활에 대한 조언을 구했다.

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아이키는 부부싸움 해결 비법으로 "싸웠을 때 무조건 '미안하다'고 시작해야 된다. 내가 잘못이 없어도 '내가 네 마음을 몰라서 미안해'라고 말한다"고 조언했다.

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이를 들은 서인영은 "내가 잘못이 없어도? 왜? 너 기고 사는구나"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이어 훅 멤버들은 서인영의 예비신랑에 대해서도 언급했다. 한 멤버는 "언니, 근데 보니까 (남편이) 너무 인상 좋으시던데"라며 "미팅 때 바로 앞 빵집을 다 쓸어오셔서 저희가 못 먹을 정도로 많이 사다 주셨다. 갑자기 턱 주고 가셨다"고 미담을 전했다.

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이에 서인영은 별다른 설명 없이 미소를 지으며 대화를 이어갔다.

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한편, 서인영은 지난 2023년 2월 일반인 사업가와 결혼했지만 이듬해 11월 이혼했다. 이후 최근 6세 연상의 사업가와 올해 하반기 재혼을 앞두고 있다는 소식을 전해 많은 축하를 받고 있다.

olzllovely@sportschosun.com