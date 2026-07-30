넥슨, '서든어택'에 아이돌 그룹 '리센느' 캐릭터 출시

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넥슨은 온라인 FPS '서든어택'에 5인조 아이돌 그룹 '리센느(RESCENE)'를 신규 캐릭터로 추가했다.

이번 캐릭터는 원이, 미나미, 리브, 메이, 제나 등 멤버 5명으로 구성됐으며, 게임 내 멀티카운트 아이템을 통해 획득할 수 있다.

출시를 기념한 이벤트도 진행한다. 오는 9월 3일까지 멀티카운트에서 리센느 캐릭터를 300일 이상 누적 획득한 이용자에게 '리센느 영구제 선택권'을 지급한다. 이후 누적 획득 기간이 300일씩 추가될 때마다 '리센느 영구제 선택권' 또는 신규 프라임 캐릭터를 선택해 받을 수 있으며, 600일을 추가 달성하면 '슈프림 리센느'와 '갸루 슈프림 리센느' 가운데 하나를 선택할 수 있는 '[S]리센느 선택권'을 제공한다.

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경품 이벤트도 마련했다. '[S]리센느 선택권' 획득 이용자 가운데 100명을 추첨해 '서든어택' 택티컬 선풍기와 리센느 멤버들의 사인 마우스패드를 증정하며, 영구제 캐릭터 5종을 모두 모은 이용자 중 25명에게는 사인 폴라로이드 세트를 제공한다.

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리센느 캐릭터 세트를 7일 이상 활성화하면 '영구제 밀봉', '캐릭터 프리티켓' 2개와 함께 '[RESCENE]' 등 전용 칭호 6종을 지급한다. 이후 캐릭터 세트를 추가로 활성화할 때마다 영구제 밀봉과 캐릭터 프리티켓도 추가로 받을 수 있다. 멀티카운트에서 획득한 응모권으로 다양한 게임 아이템에 응모할 수 있는 이벤트도 함께 진행한다.

이와 함께 오는 8월 27일까지 프리미엄 PC방 이벤트를 실시한다. PC방에서는 '마이건2 Evil' 세트 효과가 강화되며, 'Evil' 시리즈 전용 무기 7종을 사용할 수 있다. 접속 시간에 따라 다양한 보상을 지급하고, 획득한 'PC방 코인'은 '생존전 플래티넘 키카드', '마이건2 점핑키트 선택권', '기간연장 영구제 상자' 등으로 교환할 수 있다.

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리센느는 지난 6월 열린 '서든어택' 디렉터 라이브 쇼케이스에서 축하 공연을 선보이며 게임 캐릭터 출시를 예고한 바 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com