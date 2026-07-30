연정훈, 미국 유학 시절 사진..♥한가인 반할 '아이돌 비주얼'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 연정훈의 미국 유학 시절 사진이 공개됐다.

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30일 MBN·채널S '전현무계획4'는 '이런 얼굴도 있습니다 연정훈씨... 연정훈♡한가인은 이해 못 할 삶은 과연...?'이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 연정훈은 미국에 살던 시절 사진을 공개하며 "미국에 있다가 방학 때 한국에 잠깐 들어와서 놀이공원에서 찍은 사진"이라고 설명했다.

이를 본 전현무는 연정훈의 아이돌급 비주얼에 놀라움을 드러내며 "전형적인 미국 유학파 얼굴"이라며 감탄했다. 이에 곽튜브는 "나도 유학파긴 하다. 러시아 유학파"라며 슬쩍 합류했다.

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그러자 전현무는 연정훈의 사진을 옆에 갖다 대며 "이렇게 차이가 나냐"고 놀려 웃음을 자아냈다.

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또 한가인의 고등학교 졸업사진도 공개됐다. 곽튜브는 "그냥 '말죽거리 잔혹사'다. 영화인 줄 알았다"며 놀라워했고, 전현무도 "길거리 캐스팅은 무조건이었을 것 같다"고 말했다. 이에 연정훈은 "명함 많이 받았을 거다"라고 깨알 자랑했다.

이어 전현무는 자신의 학창 시절 사진을 공개하며 "시대순으로 나열하라고 하면 못 맞힌다"고 말했고, 연정훈은 "입시보다 어려운 것 같다"고 털어놔 웃음을 안겼다.

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사진을 유심히 보던 연정훈은 "갈수록 눈이 나빠진 게 아닐까 싶어서 안경 안 썼을 때가 초등학교 시절인 것 같다"고 추측했다. 그러나 이내 "그러기에는 턱선이 너무 살아있다"며 고민했다.

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이에 전현무는 "어릴 때 안경 안 썼다. 초등학교 시절이 맞다"고 했고, 연정훈은 "초등학교 체육 선생님같이 생겼다"고 말해 폭소케 했다.