크래프톤, 도쿄 시부야서 첫 글로벌 브랜드 캠페인…'미메시스' 앞세워 IP 경쟁력 알려

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크래프톤이 일본 도쿄 시부야 스크램블 교차로에서 첫 글로벌 브랜드 캠페인을 진행하며 주요 게임 IP를 한데 모아 선보였다.

이번 캠페인은 일본을 글로벌 IP 확장의 핵심 시장으로 삼고 크래프톤의 다양한 게임 포트폴리오와 브랜드 경쟁력을 알리기 위해 마련됐다. 캠페인의 중심에는 글로벌 누적 판매량 200만장을 돌파한 '미메시스'가 섰다.

'미메시스'는 최근 일본 최대 게임 개발자 콘퍼런스인 CEDEC에서 열린 'CEDEC 어워드 2026' 게임 디자인 부문에서 한국 게임 최초로 우수상을 수상했다. 지난해 10월 얼리 액세스 출시 이후 50일 만에 판매량 100만장을 돌파한 데 이어, 지난달 대규모 업데이트 이후 200만장을 넘어서며 흥행세를 이어가고 있다. 스팀 이용자 평가는 '매우 긍정적'을 유지하고 있으며, 게임 관련 영상 콘텐츠 누적 시청 시간은 약 1034만 시간, 콘텐츠별 최대 동시 시청자 수 합계는 380만명을 기록했다.

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오프라인 캠페인은 지난 20일부터 26일까지 시부야 스크램블 교차로 일대의 초대형 디지털 사이니지 6곳에서 진행됐다. 하루 약 300만명이 오가는 시부야를 무대로 '미메시스'를 비롯해 'PUBG: 배틀그라운드', '인조이' 등 총 16개 IP를 소개했다. 또 일본에서 인지도가 높은 '배틀그라운드 모바일'과 '나루토 질풍전' 컬래버레이션 콘텐츠도 함께 공개했다. 유튜브와 X, 트위치 등을 활용한 온라인 캠페인은 오는 8월 2일까지 이어진다.

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이번 캠페인은 크래프톤이 추진하는 '빅 프랜차이즈 IP' 전략의 일환이다. 핵심 IP를 장기적으로 성장시키고 브랜드 가치를 높여 글로벌 프랜차이즈로 육성한다는 계획이다. 크래프톤은 앞으로도 각 게임의 성장 단계와 시장 특성에 맞춘 브랜드 캠페인을 확대하며 자체 개발과 퍼블리싱을 아우르는 글로벌 퍼블리셔 경쟁력을 강화할 방침이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com