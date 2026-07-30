황정음, 논란 후 확 달라진 '태닝 피부'로 SNS 재개…"새 모습 준비 중"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 황정음이 확 달라진 분위기로 SNS를 통해 복귀를 예고했다.

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황정음은 30일 자신의 SNS에 셀카 사진과 함께 장문의 글을 게재했다. 그는 "안녕하세요 정음이에요. 정말 오랜만에 인사드려요"라며 "그동안 감사한 마음으로 하루하루 보내며 새로운 모습도 차근차근 준비하고 있었습니다"라고 밝혔다.

이어 "많이 지켜봐 주시고, 따뜻한 응원도 함께 보내주시면 정말 감사하겠습니다. 늘 감사해유"라고 덧붙이며 팬들에게 인사를 전했다.

함께 공개한 사진 속 황정음은 화장기 거의 없는 얼굴로 카메라를 바라보고 있다. 햇볕에 그을린 듯 한층 건강하게 태닝된 피부와 자연스러운 단발 스타일이 눈길을 끌었다. 이전보다 한층 내추럴한 분위기로 색다른 매력을 드러낸 모습이다.

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황정음은 인스타그램 스토리를 통해서도 자신의 유튜브 콘텐츠를 홍보하며 "많이 시청해주세요"라는 메시지를 남겨 본격적인 활동 재개를 알렸다.

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이번 SNS 복귀는 지난해 불거졌던 횡령 후 전한 공식적인 근황이라는 점에서 더욱 관심을 모은다. 황정음은 자신이 설립한 기획사 자금 약 43억 원을 개인 명의로 가상화폐에 투자한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 황정음 측은 "회사를 키워보려는 판단이었으나 미숙한 결정이었다"며 공소사실을 인정했고, 손실을 수습하기 위해 자산을 처분하는 등 변제 절차를 진행 중이라고 밝혔다.

논란 이후 한동안 활동을 자제했던 황정음은 최근 유튜브 채널을 개설하며 팬들과의 소통을 재개했다. 이번 SNS 복귀와 함께 "새로운 모습을 준비하고 있었다"는 메시지를 전하면서 향후 배우 활동에도 관심이 쏠리고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com