고지용, '이혼 발표' 하루 만에 밝힌 의미심장 글 "회복중인 사람"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 이혼 소식을 전한 지 하루 만에 담담한 근황을 공개했다.

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고지용은 30일 자신의 SNS에 "회복중인 사람과 노견의 산책. 건강하자"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 분홍색 축구 유니폼과 반바지 차림의 고지용이 반려견과 함께 산책을 즐기는 모습이 담겼다. 'MESSI 10'이 새겨진 유니폼을 입은 그는 반려견의 목줄을 잡고 골목길을 걷거나 잠시 쉬며 반려견을 바라보는 등 여유로운 시간을 보냈다.

특히 "회복중인 사람과 노견의 산책"이라는 짧은 문구가 눈길을 끌었다. 건강 회복을 암시하는 듯한 메시지와 함께 "건강하자"라고 덧붙이며 자신의 근황을 전했다.

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이번 게시물은 이혼 발표 직후 공개된 근황이라는 점에서 더욱 관심을 모으고 있다.

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앞서 지난 29일 고지용은 허양임과 2년 전 이혼했음을 뒤늦게 밝혔다. 이날 두 사람은 공동명의로 이혼 발표문을 내고 "오랜 시간 깊은 고민 끝에 각자의 길을 응원하기로 했다"며 "부부로서의 인연은 여기서 마무리하지만 아이의 부모로서 책임을 다하며 서로를 존중하는 관계를 이어가겠다"고 전했다.

또한 아들 승재의 양육은 공동으로 이어갈 예정이며, 아이가 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔다.

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한편 고지용은 2013년 가정의학과 전문의 허양임과 결혼했으며, 2014년 아들 승재를 품에 안았다. 부자는 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다. 이후 고지용은 방송 활동을 줄이고 사업에 집중해 왔으며, 최근에는 건강 이상설이 제기되기도 했으나 점차 회복 중인 근황을 전하고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com