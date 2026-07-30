[인터뷰①]'김부장' 감독 "2회 방송 끝나고…휴대전화 계속 진동, 이게 무슨 일이고"

'김부장' 이승영 감독. 사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] SBS 금토드라마 '김부장'을 연출한 이승영 감독이 예상을 뛰어넘은 흥행에 "우리도 믿기지 않았다"고 말했다.

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이승영 감독은 최근 서울 종로의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "2회 방송이 끝난 다음 날 아침부터 휴대전화 진동이 계속 울렸다. 문자를 보니 시청률이 두 자릿수를 넘겼다는 이야기였고, 저희끼리 '이게 무슨 일이고'라고 말했다"며 웃었다.

지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'은 평범한 회사원으로 살아가던 김부장(소지섭)이 딸을 지키기 위해 자신의 과거와 맞서는 이야기를 그린 작품이다.

단 2회 만에 시청률 15%를 돌파하더니, 최종회는 닐슨코리아 기준 수도권 23.4%, 전국 23.0%, 순간 최고 27.1%를 기록하며 2026년 최고 흥행 드라마로 자리매김했다. 시청률은 물론 화제성과 글로벌 성과, 시청자 선호도까지 모두 정상에 오르며 '김부장 신드롬'을 완성했다.

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이 감독은 "1회부터 시청률이 잘 나와 홍보팀이 홍보를 잘해주신 결과라고 생각했다"며 "하지만 이렇게까지 큰 반응이 이어질 줄은 예상하지 못했다"고 했다.

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그러면서 배우들과 함께한 자리도 떠올렸다. 이 감독은"촬영이 끝난 뒤 쫑파티에서는 '내일부터 촬영장에 못 나온다'며 아쉬움을 이야기했다. 그때는 결과는 겸허히 받아들이자고 했는데, 종방연에서는 동네에서 아이들이나 아저씨들이 알아봤다는 경험담을 서로 이야기했다"며 "작품에 참여한 모든 분들이 함께 기뻐할 수 있어서 더 좋았다"고 말했다.

흥행 요인에 대해서는 대본과 배우, 현장 스태프들의 노력이 맞아떨어진 결과라고 분석했다.

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이 감독은 "대본 자체가 액션과 감정, 코미디가 적절히 섞여 있어 대중적이었다"며 "배우들이 캐릭터에 영혼을 불어넣으면서 진정성이 더해졌다"고 말했다.

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이어 "액션은 시간과 여건이 충분하지 않았지만 특수분장팀과 무술팀, 특수효과팀이 정말 최선을 다했다. 촬영하면서도 '좋아지고 있다'는 느낌을 받았고, 최선을 다했기 때문에 결과도 편안하게 기다릴 수 있었다"고 짚었다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com