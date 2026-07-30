[인터뷰②]'김부장' 감독 "소지섭, 대중 재미없다면 은퇴한다고…새로운 모습 봤다"

'김부장' 이승영 감독. 사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] SBS 금토드라마 '김부장' 이승영 감독이 배우 소지섭 연기를 극찬했다.

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이승영 감독은 최근 서울 종로의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "소지섭 씨를 촬영하면서 제가 몰랐던 새로운 모습을 봤다"고 했다.

지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'은 평범한 회사원으로 살아가던 김부장(소지섭)이 딸을 지키기 위해 자신의 과거와 맞서는 이야기를 그린 작품이다.

소지섭은 극 중 평범한 가장이자 전직 비밀요원 김부장 역을 맡아 묵직한 액션과 섬세한 감정 연기를 오가며 작품의 중심을 이끌었다. 특히 딸을 향한 절절한 부성애와 카리스마를 입체적으로 그려냈다는 호평을 얻었다.

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이 감독은 소지섭과 관련한 질문이 나오자 "소지섭 씨는 보통 작품이 대중적으로 소비될 지 안 될지 감이 온다고 하더라. 그런데 이 작품은 대중적으로 소비될지 감이 안 온다는 이야기를 했다"며 "'저는 재미있는데 대중이 재미없다고 하면 그때가 은퇴할 때'라고 생각한다고 말하기도 했다"고 운을 뗐다.

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이어 소지섭에게 직접 받은 전화 이야기를 들려줬다. 이 감독은 "첫 주 방송이 끝난 뒤 일요일 아침에 소지섭 씨가 '10%가 넘으면 전화하고 싶었다'며 연락을 주셨다"며 "2주 차에도 다시 전화가 왔는데 그때는 시청률이 20%를 넘었다. '마지막 전화겠죠?'라고 농담했던 기억이 난다"고 웃었다.

그러면서 소지섭 연기 역시 새롭게 보였다고 했다. 이 감독은 "예전에도 다른 작품에서 캐스팅하려고 했던 배우라 많이 연구했다고 생각했는데, 막상 촬영하면서 아버지 연기의 깊이를 보고 정말 놀랐다"며 "촬영하면서 '제가 몰랐습니다. 죄송합니다'라고 말하기도 했다"고 밝혔다.

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이어 "종방연이 끝난 뒤에는 소지섭 씨의 이전 작품들을 다시 찾아봤다. 제가 못 봤던 부분이 있었던 건지, 이번 작품에서 더 깊은 모습을 보여주신 건지 다시 생각하게 됐다"고 말했다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com