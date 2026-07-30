"가족 건드리지 마" 황정민, A씨 '극단적 선택' 암시 문자 폭탄 받았다…스토킹 사건 전말 공개

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 황정민과 스토킹 혐의를 받는 여성 A씨의 관계를 둘러싼 전말이 공개됐다.

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30일 디스패치는 황정민과 A씨의 만남과 이후 갈등 과정을 정리한 단독 보도를 통해 양측의 주장을 함께 전했다.

보도에 따르면 황정민과 A씨는 2023년 8월부터 2024년 3월까지 총 세 차례 만났다. 첫 만남은 약 3시간, 이후 두 차례는 각각 약 1시간씩 대화를 나눴으며, 손을 잡거나 포옹, 키스 등 신체 접촉은 전혀 없었다고 매체는 전했다.

A씨는 두 사람의 관계를 "2년간 이어진 사적인 상호 관계", 즉 '쌍방 관계'였다고 주장했다. 반면 황정민 측은 팬과 배우의 관계에서 비롯된 오해였으며, A씨가 일방적으로 의미를 확대 해석했다고 반박했다.

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갈등의 계기는 황정민이 농담처럼 꺼낸 소주 사업 제안이었다. A씨는 이를 실제 사업으로 받아들여 시장 조사와 디자인 작업 등을 준비했지만, 이후 황정민이 연락을 끊으면서 충격을 받았다고 주장했다.

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이후 A씨는 황정민이 자신을 차단하자 그의 아들에게 연락해 "기사 나기 싫으면 아버지에게 연락하라고 전해달라"는 내용의 메시지를 보냈고, 황정민에게도 하루 동안 수십 차례에 걸쳐 장문의 카카오톡을 전송했다. 메시지에는 극단적 선택을 암시하거나 심리적 고통을 호소하는 내용도 포함된 것으로 전해졌다.

황정민은 2024년 3월 A씨를 직접 만나 소주 사업 제안으로 오해를 불러일으킨 점에 대해 사과하고 "가족에게는 더 이상 연락하지 말아 달라"고 요청했다. 이후에도 방어적인 차원에서 간헐적으로 연락을 이어갔지만, 2025년 들어 관계를 완전히 정리하려 했다는 것이 황정민 측 설명이다.

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그러나 A씨가 지속적으로 문자와 카카오톡을 보내고 가족에게까지 접근하자 황정민은 이를 스토킹 범죄로 판단해 고소했다. 고소장에는 장문의 메시지와 편지, 유언서, 가족을 대상으로 한 접촉 정황 등이 증거로 제출된 것으로 알려졌다.

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디스패치는 "황정민의 과도한 친절과 경솔한 언행이 오해를 불러온 측면은 있지만, 이를 이유로 스토킹 행위가 정당화될 수는 없다"며 양측 입장을 종합해 사건 경위를 보도했다.

olzllovely@sportschosun.com