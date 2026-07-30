[인터뷰④]'김부장' 감독 "윤경호, 일본 여행 중에도 묵언수행 걱정"

'김부장' 이승영 감독. 사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] SBS 금토드라마 '김부장' 이승영 감독이 배우들의 팀워크와 화제를 모은 AI 장면의 비하인드를 공개했다.

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이승영 감독은 최근 서울 종로의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "윤경호 씨는 일본 여행 중에도 묵언수행 공약을 걱정하고 있었다"며 웃었다.

지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'은 평범한 회사원으로 살아가던 김부장(소지섭)이 딸을 지키기 위해 자신의 과거와 맞서는 이야기를 그린 작품이다.

극 중 전직 특수요원 박진철 역을 맡아 김부장 역의 소지섭, 성한수 역의 최대훈과 '아빠 유니버스'를 이끈 윤경호는 제작발표회에서 시청률 13%를 넘으면 묵언수행을 하겠다고 약속한 바 있다.

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'김부장'은 단 2회 만에 시청률 15%를 돌파, 윤경호의 '묵언수행' 공약 이행에 관심이 쏠렸었다.

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이 감독은 "윤경호 씨는 정말 끊임없이 이야기하는 분"이라며 "분장실에서 30~40분만 함께 있어도 소재가 끊이지 않을 정도로 유쾌한 사람"이라고 말했다.

이어 "시청률이 15%를 넘겼을 때는 가족과 일본 여행 중이었는데도 묵언수행 공약을 걱정하시더라"며 웃엇다.

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그러면서 배우들에 대한 고마움을 전했다. 이 감독은 "2주 차 방송이 끝난 뒤에는 단역 배우들에게도 문자가 왔다"며 "주연부터 조단역까지 모두 주인의식을 갖고 작품에 임했었다"고 했다.

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이어 "현장에서 큰소리가 날 일이 없을 정도로 모두 성품이 좋았고, 연기에 대한 진심도 대단했다"고 배우들에게 감사함을 드러냈다.

화제를 모은 AI 장면에 대해서도 이야기가 나왔다. 이 감독은 "김부장의 과거를 말로만 설명하기보다 직접 보여주고 싶었다"며 "실사 촬영은 이야기의 중심이 흔들릴 것 같아 고민하다 AI를 선택했다"고 설명했다.

이어 "6개월 전만 해도 구현하기 어려운 기술이었는데 작업하는 동안 매주 기술이 발전했다"며 "AI팀과 연출진이 끝까지 책임감을 갖고 완성도를 높이기 위해 최선을 다했다"고 덧붙였다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com