황정음, 틴트+서클렌즈 탓 메이크업 실장과 절교…"내 고집이 셌다"

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 황정음이 신인 시절 틴트 하나 때문에 메이크업 아티스트와 절교했던 일화를 털어놨다.

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황정음은 29일 자신의 유튜브 채널에 '믿보황 리즈 소환한 날'이라는 제목의 영상을 공개했다. 이날 황정음은 신인 시절부터 다니던 김청경 헤어메이크업숍에서 오랫동안 함께했던 메이크업 실장과 한동안 인연을 끊었던 사연을 고백했다.

당시 황정음은 서클렌즈와 틴트가 메이크업의 필수라고 생각할 정도로 고집이 강했다고 털어놨다. 그는 "나는 틴트를 꼭 발라야 했다. 입술이 허여하면 안 예뻐 보였다"고 당시를 떠올렸다. 하지만 메이크업 실장의 생각은 달랐다. 실장은 "여배우 메이크업을 틴트만으로 하는 건 싫다"며 반대했고 두 사람은 메이크업 스타일을 두고 의견 차이를 좁히지 못했다. 황정음은 "서로 좀 안 맞았다. 그러다가 결국 헤어졌다"며 "시간이 흐른 뒤 내가 다시 찾아갔다"고 웃으며 말했다.

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이후 황정음은 자신이 줄곧 고집했던 틴트 제품 광고까지 찍게 됐다. 메이크업 실장은 이를 두고 "너 그거 틴트 고집해서 결국 틴트 광고도 찍었잖아. 결국 맞았던 거야"라고 농담을 건넸고 황정음도 웃으며 당시를 떠올렸다.

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황정음 역시 "그때는 정말 고집이 셌던 것 같다"며 당시를 흑역사처럼 회상해 웃음을 자아냈다.

한편 황정음은 최근 개인 유튜브 채널을 개설해 메이크업과 일상 등 솔직한 이야기를 전하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com