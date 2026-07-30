미자, '49kg 복근' 어디 가고 또 두둑해진 뱃살..."옷태 안 나, 3kg 뺄 것"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 미자가 다시 붙은 뱃살을 공개하며 또 한 번 다이어트에 돌입했다.

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미자는 지난 29일 "묘하게 옷태가 안 난다"며 예전과 달라진 방송 의상 핏을 언급했다.

이어 "내일부터 클렌즈. 딱 3kg만 정리해야지"라고 적으며 감량 의지를 드러냈다.

다이어트 시작을 앞두고 어머니인 배우 전성애와 함께 푸짐한 한식 식사를 즐긴 미자는 "마지막 만찬. 딱 절반만 먹어야지"라고 말하며 본격적인 식단 관리를 예고했다.

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30일에는 2L 페트병에 담긴 클렌즈 주스를 공개하며 "오늘 아침밥. 가볍게 딱 -3kg만"이라는 글을 남겼다. 짧지만 강한 다이어트 의지를 드러낸 모습에 팬들의 응원이 이어지고 있다.

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앞서 미자는 볼록 나온 배를 공개하며 다이어트를 결심한 이유를 솔직하게 털어놓기도 했다.

그는 "최근 일이 끝난 뒤 새벽마다 야식을 먹으며 정말 행복했다. 그런데 결혼 전 리즈 시절 사진을 보고 충격을 받았다"며 체중 감량을 결심하게 된 배경을 밝혔다.

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실제로 미자는 최근 진행한 다이어트에서 약 7일 만에 4.35kg을 감량하며 화제를 모았다.

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복근이 드러나는 납작한 배를 공개한 그는 "숨겨져 있던 라인이 드러났다. 현재 몸무게는 49.23kg이다. 결혼 전 모습으로 돌아가기 위해 2kg 정도 더 빼보려고 한다. 화면에서는 그 정도가 더 예쁘게 나온다"고 말했다.

이어 "얼굴도 많이 부어 있었는데 다시 라인이 생겼다. 무엇보다 몸이 너무 가벼워져 행복하다"고 만족감을 전했다.

한편 미자는 배우 장광·전성애 부부의 딸로, 지난 2022년 6세 연상의 개그맨 김태현과 결혼했다. 현재 유튜브 채널 '미자네 주막'을 운영하는 한편 쇼호스트로도 활발하게 활동하고 있다.

shyun@sportschosun.com