'출산 나흘만 부친상' 유혜주 "산후조리 중 비보 접해, 몸 추스르며 회복 중"

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[스포츠조선 이게은기자] 유튜버 유혜주가 부친상 후 심경을 전했다.

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30일 유혜주는 자신의 유튜브 채널 '리쥬라이크'를 통해 장문의 글을 남겼다.

그는 "지난 한 일주일은 몸도 마음도 많이 힘든 시간이었던 것 같아요. 짱아를 낳고 산후조리 중 갑작스럽게 아버지의 비보를 접해 급히 부산에 다녀왔습니다"라고 말문을 열었다.

이어 "많은 분의 위로 속에서 아버지의 장례를 잘 치르고 돌아왔고, 지금은 다시 조리원에서 몸과 마음을 추스르며 회복에 집중하고 있어요"라며 "사실 채널을 조금 더 오랫동안 쉬어야 할까 고민도 많이 했어요. 하지만 계속 멈춰 있기보다는 천천히 일상으로 돌아가는 것이 저에게도 더 힘이 될 것 같다는 생각이 들었어요"라고 덧붙였다.

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유혜주는 "그리고 무엇보다 제가 다시 씩씩하고 활기차게 살아가는 모습을 아버지도 바라실 것 같아, 오늘부터 조심스럽게 영상을 다시 올려보려고 합니다"라며 이날 오후 8시 영상을 업로드하며 활동을 재개하겠다고 알렸다.

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한편 유혜주는 2011년 코미디TV '얼짱시대5'를 통해 얼굴을 알렸으며 2019년 결혼, 2013년 첫째 아들을 출산했다. 지난 19일 둘째 아들을 품에 안았지만 23일 부친상을 당하는 아픔을 겪었다. 유혜주는 전날인 22일 "가족들과 함께 서로를 돌보는 시간을 보내기 위해 리쥬라이크 채널은 잠시 쉬어가려고 합니다"라며 잠시 유튜브 활동 중단을 알린 바 있다.

joyjoy90@sportschosun.com