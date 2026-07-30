최준희, '故 최진실 절친' 엄정화에 "엄마담" 애교...여전히 가족 같은 인연

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 생전 어머니와 각별한 우정을 이어왔던 가수 겸 배우 엄정화, 방송인 최화정과 반가운 만남을 가졌다.

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최준희는 30일 "빨리 집 놀러가야지 총총..."이라는 글과 함께 영화 '오케이 마담2' 시사회에 참석한 모습을 공개했다.

이날 최준희는 "오케이 엄마담... 캔디랑 화정사마"라면서 엄정화, 최화정과 함께 다정하게 사진을 찍우며 변함없는 친분을 드러냈다.

특히 엄정화를 "오케이 엄마담", 최화정을 "화정사마"라고 부르는 등 애정 어린 별칭을 붙여 눈길을 끌었다.

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엄정화는 오는 8월 12일 개봉하는 영화 '오케이 마담2'의 주연을 맡았다. '오케이 마담2'는 초호화 크루즈 여행을 떠난 전직 레전드 요원 미영의 가족이 푸른 바다 한가운데에서 크루즈 납치 사건에 휘말리며 벌어지는 코믹 액션 영화다.

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이날 시사회에는 엄정화의 친동생인 배우 엄태웅을 비롯해 홍진경, 천우희, 화사 등 많은 연예계 동료들이 참석해 개봉을 앞둔 엄정화를 응원했다.

한편 최준희는 지난 5월 서울 강남의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸다.

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당시 결혼식에는 생전 최진실과 절친했던 홍진경, 이소라, 엄정화, 이영자 등이 하객으로 참석해 최준희의 새로운 출발을 축하하며 든든한 응원을 보냈다.

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이번 만남 역시 어머니 최진실과 이어온 소중한 인연이 계속되고 있음을 보여주며 훈훈함을 더했다.

shyun@sportschosun.com