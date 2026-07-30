"故 서희원 유산 상속세만 9억"…구준엽, 눈물겨운 순애보[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 클론 구준엽의 순애보가 또 한번 팬들의 마음을 울렸다.

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중국 매체인 소후닷컴은 29일 '고 서희원의 해외 자산이 발견됐다'는 내용의 기사를 보도했다.

매체는 "서희원의 대만 은행 계좌에는 약 200만 대만 달러(한화 약 8934만원)만 남은 상태였다. 서희원은 데뷔 30년 동안 연기, 예능, 광고 모델, 음반 저작권료 등으로 한때 1년 수입만 8000만 대만 달러(35억 7360만원)에 달했다. 서희원 명의의 부동산과 저작권 등 고정 자산의 총 가치는 6억~10억 대만달러(약 268억~446억원) 사이로 추산된다. 그런데 서희원의 대만 계좌에는 200만 대만 달러만 남아있었고 2억 1000만 대만 달러(약 93억원)의 가치가 있는 고급 주택의 주택 담보 대출 상환금(월 119만 대만달러, 약 5314만원)조차 감당하지 못했다. 서희원은 생전 전남편 왕소비와의 잦은 분쟁으로 구준엽, 두 자녀와 함께 한국으로 이주할 계획을 세우면서 수천만 위안 규모의 자산을 한국으로 미리 이전한 것으로 보인다"고 보도했다.

이어 "서희원의 자산 규모와 보관 장소는 그의 어머니만 알고 있다. 이에 왕소비는 두 자녀의 상속 지분이 저평가되거나 은닉되지 않았다는 것을 확인하고자 국제 로펌에 해외 자산 추적을 맡겼다. 구준엽과 왕소비의 변호사들은 서희원 자택에 있던 모든 재산(보석 의류 명품가방)을 하나하나 세어 보고 사진으로 증거를 남겨 공증 절차를 마쳤다"고 전했다.

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또 "루이씽 법률사무소 대표 변호사 황유헝에 따르면 만약 서희원의 명의로 아직 예금 주식 해외자산 저작권 또는 투자 지분 등의 재산이 남아있다면 면세액과 주택담보대출 및 관련 공제액을 제하고도 과세 순액이 여전히 최고 세율 구간을 넘길 수 있어 상속세가 2000만 대만달러(약 9억원)를 초과할 우려가 있다. 이는 현재 확인 가능한 자산을 바탕으로 산출한 최소 추정치에 불과하며 이후 정산 과정에서 해외 계좌나 미공시 지분투자 등이 발견되면 실제 세액은 더 높아질 것"이라고 설명했다.

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매체의 보도 내용은 구준엽과 서희원 모친을 폄훼하고 왕소비를 치켜세우는 취지였지만, 구체적으로 나온 수치를 보면 오히려 구준엽이 자신의 권리나 경제적 이익보다는 서희원의 유족들을 챙기고 있다는 걸 알 수 있다.

이런 가운데 구준엽은 8월 말 서희원의 유산 관련 조정에 나선다. 구준엽은 서희원이 사망한 뒤 자신의 모든 권리를 장모에게 위임하겠다고 밝힌 바 있다. 그러나 서희원의 두 자녀의 친권과 양육권을 가진 왕소비와 관련된 여러가지 루머가 나오면서 구준엽도 입장을 바꿨다. 대만 현지 매체들에 따르면 구준엽은 두 자녀의 상속권을 비롯한 권리를 지키고자 변호사를 선임해 조정 절차에 임하기로 했다.

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이에 왕소비와 일부 중국 황색 저널들은 구준엽이 서희원의 유산을 탐낸다는 루머를 유포했으나, 구준엽의 최측근은 "구준엽은 서희원 외에는 아무 관심이 없다"고 못 박았다.

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구준엽은 1998년 서희원과 교제했으나 1년여간의 열애 끝에 결별했다. 이후 서희원은 2001년 중국인 사업가 왕소비와 결혼, 슬하에 두 자녀를 낳았지만 2021년 이혼했다. 서희원의 이혼 사실을 알게된 구준엽은 다시 연락을 취했고 두 사람은 2022년 결혼에 골인했다. 그러나 서희원은 2025년 일본 여행 중 사망했다. 구준엽은 서희원의 유해가 안치된 금보산 근처로 주거지를 옮기고 매일 금보산을 찾아 추모의 시간을 보내고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com