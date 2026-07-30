장영란, 촬영 중 '생리혈 묻은 바지' 솔직 고백에 발칵..."아직 갱년기 아냐"

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 장영란이 유튜브 촬영 도중 예상치 못한 생리 해프닝을 특유의 입담으로 웃음으로 바꿨다.

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29일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '장영란 메인 PD가 6평짜리 옥탑에서 결혼 준비하는 이유?(예비신혼부부, 서울 집값)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 장영란은 결혼을 앞둔 담당 PD의 자취방을 찾아 신혼집 준비를 함께했다. 집 안을 둘러보며 살림 노하우를 전하는가 하면, 부동산을 보러 갈 때 체크해야 할 부분까지 조언하며 '언니' 역할을 톡톡히 했다.

이후 두 사람은 천장에 설치된 빔프로젝터를 체험하기 위해 침대에 나란히 누웠다. 커튼봉을 다시 달기 위해 장영란이 자리에서 일어난 순간 예상치 못한 상황이 벌어졌다. PD는 조심스럽게 "바지에 생리혈이 묻었는데 괜찮으시냐"고 말했고 장영란은 잠시 놀란 표정을 지은 뒤 건네받은 생리대를 들고 화장실로 향했다.

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당황스러운 순간에도 장영란의 입담은 이어졌다. 그는 "죄송하다. 아직 갱년기 안 온 여자다. 아직 하고 있다"고 재치 있게 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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예상치 못한 해프닝도 숨기지 않고 솔직하게 공개한 장영란의 털털한 모습에 시청자들은 "역시 장영란답다", "민망할 수도 있는데 유쾌하게 넘기는 모습이 멋지다", "있는 그대로라 더 호감" 등의 반응을 보였다.

한편 장영란은 유튜브 채널 'A급 장영란'을 통해 일상과 가족 이야기, 다양한 예능 콘텐츠를 공개하며 팬들과 활발히 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com