'아빠 어디가' 꼬마 탁수 맞아?...이종혁子, 훈남 배우로 폭풍성장 '아형' 출격

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이종혁의 첫째 아들 이탁수가 어린 시절 '아빠 어디가'에서 사랑받던 '꼬마 탁수'의 모습을 벗고 배우로 당당히 첫발을 내디뎠다.

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최근 JTBC 유튜브 채널에는 오는 8월 1일 방송되는 '아는 형님' 예고편이 공개됐다.

이번 방송은 '여름맞이 연극 특집'으로 꾸며지며, 올여름 기대작으로 꼽히는 연극 '죽은 시인의 사회'의 주역인 오만석, 연정훈, SF9 찬희, 이탁수가 게스트로 출연한다.

특히 시청자들의 눈길을 사로잡은 것은 이탁수의 등장이다. 어린 시절 MBC 예능 프로그램 '아빠! 어디가?'에서 아버지 이종혁과 함께 출연하며 귀여운 매력으로 많은 사랑을 받았던 그는 어느새 훤칠한 키와 늠름한 비주얼을 자랑하는 배우로 성장해 감탄을 자아냈다.

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이를 본 이수근은 아버지 이종혁과의 오랜 인연을 언급하며 "아빠 어디 갔어"라고 재치 있게 농담을 던졌고, 이탁수 역시 환한 미소로 화답하며 유쾌한 분위기를 만들었다.

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또한 이탁수는 아버지를 닮은 시원한 가창력을 선보이며 숨겨진 노래 실력까지 공개해 출연진들의 박수를 받았다.

어린 시절의 앳된 모습은 찾아볼 수 없을 만큼 훌쩍 성장한 모습이 감탄을 자아냈다.

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이탁수는 지난 18일 개막한 연극 '죽은 시인의 사회'를 통해 프로 배우로 정식 데뷔하며 본격적인 연기 활동을 시작했다.

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작품 속에서 선배 배우들과 호흡을 맞추며 배우로서 새로운 도전에 나선 그는 방송과 무대를 오가며 활동 영역을 넓혀갈 예정이다.

한편 이종혁의 두 아들은 모두 배우의 길을 걷고 있다. 첫째 이탁수는 현재 동국대학교 연극학부에 재학하며 연기 공부를 이어가고 있으며, 둘째 이준수 역시 2026학년도 중앙대학교 예술대학 연극학과에 입학해 배우의 꿈을 키우고 있다.

shyun@sportschosun.com