'연봉 100억' 정승제, 107kg 시절 "족저근막염 달고 살아..몸 무거워서 진짜 아파"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '연봉 100억' 수학 일타강사 정승제가 과거 107kg까지 살이 쪘던 적이 있다고 밝혔다.

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29일 침착맨 채널에는 '뭘 좋아할지 몰라서 다 준비한 타코 먹방 (w.정승제 선생님)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 정승제는 점점 잘생겨지는 외모 비결을 묻자 "피부과다. 울쎄라, 써마지"라고 답했다. 이어 "기본 판이 된다. 아무나 흉내 내면 안 된다. 돈은 함부로 쓰는 게 아니다"라며 "외모가 현재 진행 중이다. 나도 계속 기대된다. 어디까지 갈지 항상 기대된다"고 덧붙였다.

또 "외모로 떴다는 게 제일 싫다. 나는 진짜 강의력"이라며 "(얼굴로 먹고산다는 말이)정말 억울하다. 진짜 그 이야기가 제일 듣기 싫다"고 토로했다. 그러면서 "2011년에 '이투스'라는 사이트에 데뷔할 때 그 이야기를 안 들으려고 살을 일부러 107kg까지 찌웠다"며 너스레를 떨었다.

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이를 들은 침착맨은 "90kg 정도면 충분한데 10kg 여유를 더 준 거냐"며 물었고, 정승제는 "무조건 107kg 만든 다음에 1타강사가 된다면 사람들이 의심을 안 하지 않겠냐"고 받아쳤다.

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이어 "107kg 시절 족저근막염을 달고 살았다. 걸을 때마다 발바닥이 아팠다. 너무 (몸이) 무거워서 진짜 아팠다"고 당시를 떠올렸다.

침착맨은 "실력파로 인정받아야 하니까 몸을 부숴가면서도 체중을 유지한 거냐"며 짓궂게 놀렸고, 정승제는 "지금은 이미 평가가 끝난 상황이니까 이제 서서히 살을 빼고 있는 거다. 이제는 본판 보여줘도 된다"고 말해 웃음을 안겼다.

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이에 네티즌들은 "처음으로 승제 쌤의 설명이 이해되지 않는다" 등의 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

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한편 정승제는 과거 한 예능 프로그램에 출연해 자신의 수입에 대해 "대략 메이저리그 선수 연봉 보면 비슷한 사람이 꽤 많았다"며 "1년에 100억보다 위"라고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

또한 그는 "평생을 군대에 있을 때 빼고는 뚱땡이로 살았다. 한 번도 90kg 밑으로 내려간 적이 없다"며 "비만도를 쳐보면 '비만'으로 나왔는데 한 번 정상으로 살아보고 싶어서 76kg까지 뺐다. 예쁘게 보이려고 했다"며 다이어트한 이유를 밝힌 바 있다.