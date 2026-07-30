황정민 폭로 A씨, 계속되는 돌출 행위...미성년 子 이어 칸에도 연락 논란

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 황정민의 사생활을 폭로하겠다고 나선 A씨가 영화 '호프'의 북미 배급사는 물론, 칸국제영화제와 베니스국제영화제 측에도 관련 내용을 보낸 것으로 확인됐다.

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30일 일간스포츠 취재에 따르면, A씨는 올 상반기 영화 '호프'의 북미 배급사인 네온(NEON)뿐만 아니라 칸국제영화제 측에도 황정민과 관련된 폭로 주장이 담긴 메일을 발송했다. 당시 메일에는 현재 불거진 A씨의 주장과 유사한 내용이 포함된 것으로 알려졌다. '호프'가 제79회 칸국제영화제 경쟁 부문에 초청된 점을 겨냥해 메일을 보낸 것으로 풀이된다.

A씨는 칸국제영화제와 베니스국제영화제에 메일을 보낸 이유에 대해, 해당 사안이 단순한 개인의 루머나 사생활 폭로가 아닌 한국에서 형사 재판과 민사소송이 함께 진행 중인 '법적 분쟁'임을 알리기 위한 목적이었다고 주장했다. 특히 칸영화제 집행부 측이 자신에게 형사 사건 진행 상황에 대한 업데이트를 요청해왔다고도 덧붙였다.

그러면서도 A씨는 객관적인 절차 상태를 사실관계 업데이트 차원에서 전달한 것일 뿐, 영화제 측에 특정 조치나 개입을 요구한 것은 아니라고 선을 그었다.

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앞서 A씨는 지난해 8월 제작사 포지드필름스를 시작으로 국내 투자배급사 플러스엠엔터테인먼트 등 '호프'의 주요 파트너사들에 황정민 관련 폭로 메일을 보냈다. 이후 네온을 비롯한 해외 영화제 측에까지 연락을 취하자, '호프' 측은 해외 파트너사들에 관련 사실을 직접 소명한 것으로 전해졌다.

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제작사와 배급사 측은 이번 논란에 대해 단호한 입장을 고수하고 있다. 포지드필름스와 플러스엠엔터테인먼트는 전날 공식 입장문을 통해 "해당 건은 황정민이 스토킹 피해를 입어 이미 법적 조치까지 이뤄진 사안"이라고 밝혔다. 이어 "A씨는 악의적으로 편집된 내용을 앞세워 파트너사들에 메일을 보내고, SNS를 통해 배우와 영화를 비방하는 게시물의 업로드와 삭제를 반복하는 등 업무 방해에 해당하는 피해를 유발하고 있다"며 이를 '호프'에 대한 의도적 가해로 규정하고 강력한 대응을 시사했다.

이번 논란은 지난 29일 A씨가 SNS에 황정민으로 추정되는 인물의 음성, 사진, 문자 메시지 등을 올리며 황정민이 지속적으로 연락을 취하고 촬영 중에도 만남을 제안했다고 주장하면서 불거졌다.

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이에 대해 황정민의 소속사 샘컴퍼니는 즉각 반박 입장을 냈다. 소속사는 A씨가 "황정민을 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자"라며, 법원이 A씨의 스토킹 혐의를 인정해 세 차례의 접근금지 등 잠정조치와 함께 벌금 300만 원의 약식명령을 내렸다고 밝혔다. 아울러 악의적으로 편집된 게시물과 허위사실 유포에 대해 추가적인 법적 조치에 나설 방침이다.

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또한 A씨는 당시 미성년자였던 황정민의 아들에게 SNS 다이렉트 메시지(DM)를 보낸 것으로 전해졌다. A씨는 "협박이나 폭로 목적이 아니라 소속사와 연락이 모두 끊긴 상황에서 전달만 부탁하려 했던 것"이라고 설명했으나, 이 같은 비정상적인 행동을 두고 대중의 거센 비난이 이어지고 있다.

tokkig@sportschosun.com