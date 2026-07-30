황재균 맞아? 이혼·은퇴 후 몰라보게 야윈 근황…"체지방 10% 미만"

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[스포츠조선 이지현 기자] 전 프로야구 선수 황재균이 은퇴 후 한층 달라진 비주얼로 시선을 사로잡았다. 오랜 시간 함께 뛰었던 동료마저 깜짝 놀랄 정도의 변화였다.

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30일 티빙 스포츠 공식 SNS에는 황재균과 SSG 랜더스 오태곤이 만난 모습이 담긴 영상이 공개됐다. 두 사람은 반갑게 인사를 나누던 중 자연스럽게 황재균의 달라진 외모를 화제로 올렸다.

황재균을 본 오태곤은 "살이 너무 많이 빠진 것 아니냐"고 놀라워했다. 이에 황재균은 "체지방이 10%도 안 된다. 은퇴했으면 이렇게 해야지"라며 웃어 보였다.

하지만 오태곤의 놀라움은 계속됐다. 그는 황재균의 얼굴을 유심히 바라보며 "얼굴이 완전히 딴 사람 같다"고 말했고, 황재균은 "이런 반응이 나올 일이냐. 나를 몇 년이나 봤는데"라며 머쓱한 듯 받아쳤다.

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오태곤은 "화면으로 볼 때는 몰랐는데 실제로 보니까 정말 다르다"며 "SNS를 보면 계속 운동만 하더라"고 덧붙였고, 이어 "거의 간디 수준"이라고 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.

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황재균은 최근 꾸준한 운동과 체중 감량으로 이전과는 사뭇 다른 인상을 보여 화제를 모으고 있다. 앞서 자신의 SNS를 통해서는 "머리가 묶일 때까지 기르고 있다. 자르라는 댓글이 안 나올 때까지 기를 것"이라는 글과 함께 장발 스타일과 한층 날렵해진 얼굴을 공개해 관심을 모으기도 했다.

한편 황재균은 지난해 12월 선수 생활 은퇴를 선언한 뒤 SM C&C와 전속계약을 체결하며 방송 활동에 본격적으로 나섰다. 2022년 그룹 티아라 출신 지연과 결혼했지만 2024년 이혼했으며, 현재는 방송인으로 새로운 활동을 이어가고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com