이상민, '피의 게임X' 비하인드 대방출.."30억? 내가 이 얘기 안 했으면 그 가격 못 올렸어"

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[스포츠조선 박아람 기자] 이상민이 블라인드 경매 활약부터 큐브 가격 혼선 비하인드까지 '피의 게임X'의 유쾌한 비하인드를 대방출했다.

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지난 29일(수) 공개된 유튜브 채널 '이상민 입장'에서 이상민은 '피의 게임X' 멤버 7인을 집으로 초대해 4회 방송 리뷰에 나섰다.

이날 이상민은 본격적인 리뷰에 앞서 옷에 붉은 주스가 튀자 "피의 게임 시작할게"라는 센스 넘치는 입담으로 웃음을 자아냈다. 이어 "진호는 모든 회차에 돈이야"라고 팩트 폭격을 날리는가 하면, 강지후의 빈 음료잔을 발견하고 리필해 주는 등 집주인의 단짠 매력을 뽐냈다. 이에 박지민으로부터 "지금 오빠 분량 아니라고 너무 열일하는데"라는 유쾌한 반응을 이끌어내기도.

또한 이상민은 갑자기 팩을 꺼내 얼굴의 술톤을 가라앉히는 돌발 행동으로 폭소를 유발했다. 본격적으로 '블라인드 경매' 규칙 설명이 시작되자 이상민은 화면 배속을 했다. 그는 본인이 대활약한 '워렌 버핏' 경매 장면을 위해서 일부러 그러는 것 아니냐는 주변 반응에 머쓱해하면서도 부정하지 않는 능청스러운 매력을 뽐냈다.

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특히 이상민은 방송에서 공개되지 않은 흥미진진한 후일담을 전했다. 1회에서 다른 참가자들에게 쫓겨났던 상황을 떠올리며 "나를 쫓아내서 내가 담을 타고 가서 몰래 듣고 있었잖아!"라고 유쾌한 역정을 냈다. 또한 화제를 모았던 '워렌 버핏' 경매 장면에 대해서는 "내가 이 얘기를 안 했으면 아무리 비싸게 생각해도 30억 이상 못 올렸을 거야"라며 근거 있는 자신감을 내비쳤다.

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영상 말미 이상민은 경매용 큐브를 바지에 숨겨놓았던 것부터 이태균에게 큐브 가격을 잘못 전달해 혼선을 줬던 에피소드까지 솔직하게 털어놓았다. "난 얼마 썼는지 몰라. 난 사면 돼"라고 남다른 플렉스를 자랑한 이상민은 뒤늦게 방송을 보고서야 그 전말을 알게 됐다. 이에 이태균과 원만하게 화해를 나누며 훈훈함을 더했다.

한편 다양한 콘텐츠로 이상민의 개인적 견해를 솔직하게 담아내는 '이상민 입장'은 매주 수요일 저녁 6시 유튜브에서 공개된다.

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tokkig@sportschosun.com