'마약 3범' 한서희, 개과천선 했나 "하고 싶은대로 살진마"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] '마약 저승사자' 한서희가 근황을 공개했다.

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한서희는 30일 자신의 계정에 "일본 변태 선생님 st"라며 사진을 여러 장 게재했다. 공개된 사진에서 한서희는 유럽 여행을 즐기고 있는 모습이다. 안경을 쓰고 집게핀으로 머리를 틀어올린 모습부터 긴 웨이브 머리를 늘어뜨리고 청초한 비주얼을 드러낸 모습까지. 다채로운 스타일링으로 여전한 미모를 과시했다.

이후 한서희는 "댓글 없어서 속상해서 내가 달아야지. 귀엽다 서희! 너 하고 싶은 거 다 하고 살진마"라는 셀프 댓글을 남겨 눈길을 끌었다.

한서희는 MBC '스타 오디션 위대한 탄생 시즌3' 출신으로 아이돌 데뷔를 준비했다. 그러나 2016년 빅뱅 탑과 대마초를 흡입하고 개인적으로 LSD도 투약한 혐의로 징역 3년에 집행유예 4년과 보호관찰 120시간, 추징금 87만원을 선고받았다.

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2021년에는 집행유예 중 동종범죄를 저질러 징역 1년 6개월의 실형이 선고됐다. 또 2022년 3번째 마약 투약 혐의로 징역 6개월의 실형을 선고받았다.

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특히 한서희는 2019년 아이콘 출신 비아이의 마약 사건을 공익 제보해 충격을 안겼다. 한서희는 2016년 마약 투약 혐의로 경찰 조사를 받는 과정에서 비아이의 마약 구매 및 투약 혐의를 경찰에 제보했으나 제대로 수사가 이뤄지지 않았다고 주장했다. 또 양현석 YG엔터테인먼트 대표 프로듀서가 자신을 회유, 협박해 수사를 무마하려 했다고도 말했다.

이후 비아이는 2016년 4월 한서희를 통해 LSD와 대마초 등을 구매하고 이중 일부를 수차례 흡입한 혐의로 2021년 징역 3년에 집행유예 4년을 선고받았다.

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양현석은 지난해 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(보복협박 면담강요 등) 혐의로 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받았다.

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양현석은 이와 관련 "대법원 판결에 대해 아쉬운 마음이지만 겸허히 받아들인다. 처음 기소됐던 '보복 협박죄'에 대해서는 1심과 2심 모두 무죄 선고로 확정됐지만 2심 진행과정에서 검찰 측이 '면담 강요죄'라는 생소한 죄명으로 공소사실을 변경하는 바람에 5년 8개월에 걸친 긴 법적 논쟁 끝에 대법원의 최종 판결을 받게 됐다. 전 앞으로 더욱 신중하고 책임감 있는 자세로 본연의 업무에 매진하겠다"고 밝혔다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com