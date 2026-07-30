홍현희 子, 폭풍성장에 달라진 얼굴...엄마 닮은 줄 알았더니 '제이쓴이 보여'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 홍현희가 폭풍성장한 아들 준범이의 근황을 공개하며 랜선 이모·삼촌들의 미소를 자아냈다.

Advertisement

홍현희는 지난 29일 한껏 심통이 난 표정으로 입을 삐죽 내민 아들 준범이의 사진을 공개했다.

잔뜩 토라진 표정을 짓고 있는 준범이는 통통한 볼살에 쭉 내민 입술, 귀여운 표정이 보는 이들의 웃음을 자아냈다.

홍현희는 "하... 준범이가 너무 갖고 싶다는데 품절. 애타게 찾고 있습니다. 어디 가서 사야 돼요?"라며 아들의 귀여운 투정을 전했다. 원하는 물건을 구하지 못해 속상해하는 준범이를 위해 직접 수소문에 나선 엄마의 모습도 훈훈함을 더했다.

Advertisement

무엇보다 눈길을 끈 것은 훌쩍 성장한 준범이의 외모였다. 어린 시절에는 엄마 홍현희를 꼭 빼닮은 '붕어빵 아들'로 화제를 모았던 준범이는 성장하면서 아빠 제이쓴의 분위기까지 닮아가는 모습으로 시선을 사로잡았다.

Advertisement

동그란 얼굴형과 통통한 볼은 여전하지만, 또렷해진 이목구비와 분위기에서는 제이쓴을 떠올리게 하는 모습이 엿보였다.

홍현희와 제이쓴은 아들의 일상을 SNS와 유튜브 등을 통해 꾸준히 공개하며 많은 사랑을 받고 있다. 준범이 역시 특유의 사랑스러운 매력으로 랜선 이모·삼촌들의 관심을 한몸에 받고 있다.

Advertisement

한편 홍현희는 인테리어 디자이너 제이쓴과 2018년 결혼했으며, 슬하에 아들 준범 군을 두고 있다.

Advertisement

shyun@sportschosun.com