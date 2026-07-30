스마일게이트 '카제나', 시즌4 시작…신규 전투원·외출복 시스템 추가

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스마일게이트는 슈퍼크리에이티브가 개발한 다크 판타지 로그라이크 RPG '카오스 제로 나이트메어(카제나)'에 시즌제 콘텐츠 '은하계 재해'의 네 번째 시즌을 시작했다.

신규 시즌 '부서진 빛과 발톱'에서는 새로운 스토리와 카오스, 전투원, 편의 시스템 등을 순차적으로 선보인다. 이번 시즌에서는 전략 자산 '퍼스트'를 둘러싼 연쇄 실종 사건의 진실을 추적하는 이야기가 전개되며, 또 다른 퍼스트인 '아네스'가 새롭게 등장한다. 신규 카오스 '만화경의 부화장'도 추가돼 캐릭터 획득 재화와 각종 성장 아이템을 얻을 수 있다.

신규 전투원 '힐데'와 파트너 '유니'도 합류했다. 힐데는 본능 속성의 레인저 클래스로, '호밍 애로우'를 활용한 연속 공격과 파티의 카드 드로우를 지원하는 것이 특징이다. 유니는 담당 전투원의 공격력을 높이고 특정 속성 공격 카드의 추가 피해를 강화하는 능력을 갖췄다.

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이번 업데이트에서는 신규 시스템도 추가했다. 전투원의 새로운 의상과 대사, 스토리를 감상할 수 있는 '외출복' 시스템을 처음 도입했으며, 첫 대상은 힐데와 티페라다. 앞으로 다른 전투원들의 외출복도 순차적으로 선보일 예정이다.

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육성 편의성도 강화했다. '육성 가이드'는 새 전투원을 획득하면 레벨과 파트너, 잠재력 등 성장 상태를 분석해 육성 방향을 제시하며, '빌드 프리셋'은 원하는 세이브 데이터를 미리 저장해 로그라이크 플레이 중 필요한 카드 획득을 지원하는 기능이다.

여름 시즌 이벤트도 함께 진행한다. 오는 9월 30일까지 열리는 '해변 카페 축제'에서는 이벤트 재화 '한여름 밤의 추억'을 모아 세이브 데이터 배경과 전투원 '레이'의 외출복, 스티커 등 다양한 보상으로 교환할 수 있다. 이와 함께 '힐데' 업데이트를 기념한 '여우의 발자취를 따라' 이벤트와 시즌4 출석 이벤트를 통해 캐릭터 성장 재화도 지급한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com