“부부 갈라놓기”...황보, 차인표♥신애라 사이서 뜻밖의 인연 '익살'

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 황보가 배우 차인표·신애라 부부와의 돈독한 인연을 과시했다.

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황보는 지난 29일 개인 계정을 통해 차인표가 주연으로 활약 중인 연극 '죽은 시인의 사회' 관람 인증샷을 업로드했다.

사진 속에는 황보가 차인표, 신애라 부부의 사이로 다정하게 포즈를 취한 채 환한 미소를 짓는 모습이 담겨 있다.

이와 함께 그는 "차신 커플 갈라놓기 우헤헤"라는 깜찍한 농담을 더해 두 사람과의 각별한 친분을 드러냈다.

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한편, 1995년 부부의 연을 맺은 차인표와 신애라는 연예계 대표 원앙부부로 사랑받고 있다.

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연극 '죽은 시인의 사회'는 아카데미 각본상에 빛나는 동명 영화를 원작으로 한 작품이다. 1959년 미국 뉴잉글랜드의 명문 사립 기숙학교 웰튼 아카데미를 배경으로, 새로 부임한 영어 교사 존 키팅과 꽉 막힌 입시 교육 속에서 저마다의 꿈과 정체성을 찾아가는 학생들의 감동적인 성장통을 그리고 있다. 이번 공연은 지난 7월 18일 막을 올렸으며 오는 9월 13일까지 관객들과 만날 예정이다.

tokkig@sportschosun.com