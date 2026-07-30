'나 혼자만 레벨업:어라이즈', '그림자 군주 성진우' 추가…최고 레벨 160 확장

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넷마블은 액션 RPG '나 혼자만 레벨업:어라이즈'에 신규 계승자 '그림자 군주 성진우'를 추가하고 최고 레벨 확장 등 대규모 업데이트를 실시했다.

'그림자 군주 성진우'는 암속성 계승자로, 그림자 군주로 각성한 성진우가 그림자 군단과 연계 공격을 펼치는 것이 특징이다. 기존 성진우의 전투 스타일을 유지하면서도 한층 화려한 연출과 강력한 공격을 구현했다. 주요 스킬로는 죽음의 칼날을 사용하는 '미라지 블레이드', 고속 돌진 공격인 '어비스 팽', 적에게 치명적인 피해를 입히는 궁극기 '소버린 둠' 등이 포함됐다.

넷마블은 신규 계승자 출시를 기념해 게임 내 미션을 완료하면 누구나 '그림자 군주 성진우'를 획득할 수 있는 이벤트를 상시 운영한다. 이번 업데이트에서는 신규 SSR 헌터 '정예림'과 전용 무기 '광채의 인장'도 추가됐다. 이와 함께 성진우의 최고 레벨을 기존 150에서 160으로 상향하고 신규 전직 '그림자 군주: 제압자'를 공개했다.

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콘텐츠도 대폭 확대했다. 첫 시즌 보스 '백염의 군주: 바란'이 등장하는 개편된 '광휘의 공방'을 비롯해 노말·리버스 노말 난이도의 히든 챕터 11·12 등 신규 스토리를 추가했다. 업데이트를 기념한 이벤트도 마련했다. '한여름 인어 소동!' 이벤트를 통해 다양한 게임 플레이 미션과 성장 보상을 제공한다.

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'나 혼자만 레벨업:어라이즈'는 글로벌 누적 조회수 143억회를 기록한 웹툰 '나 혼자만 레벨업' IP를 기반으로 한 첫 게임이다. 출시 약 10개월 만에 글로벌 누적 이용자 6000만명을 돌파했으며, 2024 대한민국 게임대상에서 대상을 수상했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com