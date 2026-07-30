넥슨, 'V4' 신규 시즌 '듀얼' 업데이트…2인 팀 경쟁 콘텐츠 추가

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넥슨은 모바일 MMORPG 'V4'에 신규 시즌 '듀얼(DUEL)' 업데이트를 적용했다.

이번 업데이트에서는 PvP 콘텐츠 '영광의 유산'에 2인 팀 경쟁 방식을 새롭게 도입했다. 입장한 8명의 이용자가 2명씩 팀을 이뤄 협동 전투를 펼치며, 팀원의 처치와 도움 기록을 합산해 최종 순위를 결정한다. 순위에 따라 팀 단위 보상이 지급된다.

신규 성장 콘텐츠 '영혼 해방'도 추가했다. 보유 중인 희귀부터 신화 등급의 탈것과 소환수, 동료를 재료로 사용해 추가 능력치를 획득하는 시스템이다. 재료의 등급과 수량에 따라 성공 확률이 높아지며, 성공 시 다양한 능력치를 강화할 수 있다.

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이와 함께 '듀얼리스트'와 '블레이더' 클래스 리뉴얼을 실시해 전투 밸런스와 조작감을 개선했다. 편의성 업데이트도 적용해 불필요한 아이템을 한 번에 정리하는 '일괄 분해' 기능을 추가했으며, 메인 메뉴 화면을 개편해 원하는 콘텐츠에 더욱 빠르게 접근할 수 있도록 했다.

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업데이트를 기념한 이벤트도 진행한다. 오는 10월 14일까지 '시즌 DUEL 스타터 페스티벌'을 열고 모든 이용자에게 'The V PLUS 복구권·성장 세트'를 지급한다. 또 10월 22일까지 필드와 던전 플레이를 통해 획득한 이벤트 재화로 '[시즌 DUEL] 성장 촉진 물약', '[시즌 DUEL] 전설 소환수 부화' 등 다양한 아이템을 교환할 수 있다. 시즌 서버에 복귀하는 100일 이상 미접속 이용자에게는 전설 소환 선택 상자와 1억 골드 상자 등이 포함된 '복귀 대장 성장 지원 상자'를 제공한다.

이와 함께 10월 28일까지 진행되는 출석 이벤트를 통해 '바트라의 소환·그림자 팩'과 '전설 그림자·소환 선택 상자' 등 다양한 보상을 지급한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com