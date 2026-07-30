2026 KEL '이터널 리턴' 미드시즌컵, 8월 1~2일 광주에서 개최

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2026 대한민국 e스포츠 리그(KEL) '이터널 리턴' 종목의 전반기 최강팀을 가리는 '미드시즌컵'이 오는 8월 1일부터 2일까지 광주 e스포츠경기장에서 열린다.

KEL은 지역 e스포츠 선수 육성과 지역 기반 e스포츠 활성화를 목표로 지난해 출범한 대회다. 올해 두 번째 시즌을 맞아 부산과 광주, 대전, 경남(진주) 등 지역 e스포츠 경기장을 순회하며 리그를 운영하고 있다.

이번 미드시즌컵에는 서킷 포인트 상위 12개 팀이 출전한다. 경북 어센더스, 대전 오토암즈, GC 부산 스텔라, 성남 ROX 등 서킷 포인트 1~4위 팀은 결승전에 직행했고, 대구 가디언즈, 경남 스파클, 전남 e스포츠, 뉴 라이즈 강원, 경기 이네이트, 광주 슬래셔, 인천 웨이브, 충남 CNJ e스포츠 등 8개 팀은 준결승에서 남은 결승 진출권 4장을 놓고 경쟁한다.

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결승전은 직행 팀과 준결승 통과 팀 등 총 8개 팀이 출전해 순차 체크포인트 방식으로 우승팀을 가린다. 우승 상금은 400만원, 준우승 300만원, 3위 200만원이다.

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현장 관람객을 위한 이벤트도 마련했다. 경기장을 찾은 관람객에게는 2026 KEL SD 캐릭터 아크릴 블록 16종 가운데 1종과 상반기 '이터널 리턴' 선수 포토카드를 증정한다. 경기 종료 후에는 추첨을 통해 시디즈 게이밍 의자 GX와 보조배터리도 제공한다. 미드시즌컵은 KEL 공식 치지직과 SOOP, 유튜브를 비롯해 이터널 리턴 공식 채널을 통해 생중계된다.

2026 KEL 이터널 리턴 미드시즌컵은 문화체육관광부가 주최하고 한국e스포츠협회와 님블뉴런이 공동 주관한다. 광주정보문화산업진흥원, SK텔레콤, 꾸브라꼬숯불치킨, 마이크로닉스, 클래스101, 한국콘텐츠진흥원이 후원한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com