티아라, 17주년 기념 완전체 모였다..불참한 소연 "몸 아파 휴식중, 축하해주셔서 감사"

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[스포츠조선 김소희 기자]그룹 티아라 멤버 지연이 데뷔 17주년을 기념하며 멤버들과 함께한 단체 사진을 공개했다.

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지연은 29일 자신의 SNS에 "17주년"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재하며 데뷔 17주년을 자축했다.

공개된 사진에는 지연을 비롯해 효민, 은정, 큐리 등 티아라 멤버들이 한자리에 모인 모습이 담겼다. 멤버들은 화이트 드레스를 맞춰 입고 우아한 분위기를 연출하는가 하면, 각기 다른 색상의 후드티를 입고 꽃을 든 채 카메라를 응시하며 변함없는 매력을 발산했다.

데뷔 17주년을 맞은 이들은 오랜 시간이 흘렀음에도 여전한 비주얼과 끈끈한 우정을 자랑하며 팬들의 반가움을 자아냈다.

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다만 초창기 멤버였던 소연의 모습은 보이지 않아 팬들의 아쉬움을 샀다. 이에 소연은 자신의 SNS를 통해 "어제 몸이 좋지 않았다. 제가 휴식을 취하는 동안 많은 분들이 데뷔 17주년을 축하해주셨다. 매우 행복했다"며 "17년이 지났다는 게 믿기지 않는다"라고 직접 소감을 전했다.

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이어 "시간이 지날수록 저는 성장했다. 우리 모두 성장했고, 여러분도 모두 성장했다"며 "우리 모두는 각자의 방식으로 변했고 더 성숙해졌다. 지난 17년 동안의 모든 순간을 소중히 여긴다. 저는 항상 여기 있을 것"이라고 덧붙이며 팬들을 향한 변함없는 애정을 드러냈다.

한편 티아라는 2009년 데뷔해 'TTL', '거짓말', '너 때문에 미쳐', '보핍보핍(Bo Peep Bo Peep)', '롤리폴리(Roly-Poly)' 등 다수의 히트곡을 발표하며 큰 사랑을 받았다.

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2017년 5월 팀을 떠난 소연은 현재 솔로 가수로 활동을 이어가고 있다.