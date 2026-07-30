황정음, '킬미 힐미' 오디션 없이 0순위 캐스팅..."''하이킥' 후 오디션 NO"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 황정음이 전성기 시절 자신이 드라마 캐스팅 '0순위'였다고 자신 있게 밝혔다.

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30일 유튜브 채널 '황정음'에는 "'드라마 캐스팅 0순위였죠…' 그전까지는"라는 제목의 짧은 영상이 게재됐다.

영상 속 황정음은 "드라마 '킬미힐미'가 언제였냐"는 질문에 "2015년이다. 그때 내가 두 작품 했나 보다"라고 했다.

그는 "'킬미, 힐미' 끝나고 '그녀는 예뻤다'를 했다"라면서 "둘 다 완전 초대박 났다"라며 당시 큰 인기를 떠올렸다.

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이에 제작진은 "'킬미, 힐미'는 오디션 봐서 캐스팅된 거냐"라고 물었고, 황정음은 "오디션이요? 무슨 오디션이냐"라며 웃었다. 그는 "나 '지붕뚫고 하이킥' 이후로는 무조건 모든 드라마 캐스팅 0순위였다"라면서 "완전 0순위"라고 강조해 눈길을 끌었다.

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또한 황정음은 '킬미, 힐미' 촬영 당시를 떠올리며 "멜로는 지성 오빠한테 배웠다. '멜로는 천천히만 하면 된다'고 하셨다. 내가 성격이 급하고 로맨틱 코미디만 하다 보니까 메로는 잘 못했는데 지성 오빠가 잘 잡아줬다"라며 고마운 마음을 전했다.

이어 황정음은 "많은 사람이 '킬미, 힐미'를 인생 작품을 꼽더라"는 말에 "확실히 느끼는 게 똑같다. 우리가 좋으면 시청자분들도 다 좋아하더라"고 덧붙이며 작품에 대한 애정을 드러냈다.

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anjee85@sportschosun.com