이정재, 90억 최고급 빌라 거주 중이라더니..이웃집 제보 "엘베서 마주치면 인사, 매너 넘쳐"(광예원)

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[스포츠조선 김소희 기자] 뷰티·패션 브랜드 대표 김혜정이 배우 이정재의 훈훈한 미담을 공개했다.

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30일 유튜브 채널 '광예원'에는 '2,000억 CEO 벨르제이가 말하는 성공의 비결 | 강예원의 뷰루마불'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 강예원은 "이정재 배우님 아랫집 여자지 않냐"라며 조심스럽게 말문을 열었다. 이어 "집이 유튜브에 공개됐다"며 이정재와 정우성이 나란히 분양받은 서울 강남구 삼성동의 고급 주택을 언급했다.

강예원은 "이정재, 정우성 선배님도 사시지 않았냐. 엘리베이터에서 만나면 인사하냐"라고 물었고, 김혜정은 "인사한다. 자주는 못 만나지만 두세 달에 한 번은 만난다"라고 답했다.

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이어 강예원이 "어떠냐"라고 묻자, 김혜정은 "엄청 매너 있으시다. 저번에 짐이 많았는데 문도 열어주시더라. 너무 착하시다"라고 칭찬했다. 이에 강예원도 "나도 예전에 본 적 있는데 좋으시더라. 매너도 있으셨다"라고 공감했다.

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김혜정은 "얼마 전에 회사 이름도 물어보셨다. 그래서 알려드렸다"라고 웃었고, 강예원은 "화장품 좀 드리지 그랬냐. 내가 배달해드리겠다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

한편 이정재가 거주 중인 서울 강남구 삼성동의 고급 빌라 라테라스는 2013년 준공된 단지로, 지하 3층~지상 16층 규모에 단 18세대로 구성됐다. 이정재는 전용면적 182㎡의 복층형 세대에 거주하는 것으로 알려졌다. 현재 80~90억 이상의 시세를 형성하고 있다.