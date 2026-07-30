'88세' 전원주, 33세 트레이너 가슴 근육 만져본 뒤 "나 떨린다"

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 전원주가 젊은 트레이너의 상의 탈의 모습에 "떨린다"라며 솔직한 반응을 보여 폭소를 자아냈다.
30일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 "선우용여 전원주가 몸짱과 함께 한 화끈한 양기충전 회춘여행"이라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 전원주는 서른세 살의 PT샵 대표가 수발러로 등장하자 흐뭇한 미소로 바라보며 눈을 떼지 못했다. 담당 PD 트레이너인데 끌려왔다고. 딸이 없는 전원주는 "사위 삼고 싶다"라며 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.
잠시 후 녹차밭에 도착, 트레이너는 명소에서 사진을 찍자고 제안했다. 이에 선우용여는 "옷이 하얀색이라 앉으면 더러워진다. 뭐를 깔아야 한다"라고 했다. 그러자 트레이너는 망설임 없이 자신의 재킷을 벗어 의자 위에 깔아주는 센스를 보였다.
이를 본 선우용여와 전원주는 그의 배려심에 감탄했고, 특히 근육질 몸매까지 공개되자 놀라움을 감추지 못했다. 특히 전원주는 "감동이다"라고 말하며 만족감을 드러냈다.
이어 전원주는 트레이너의 탄탄한 가슴 근육에 "여기 봐라. 멋있다. 근데 여자보다 더 크다"라고 감탄했고, 트레이너는 "몸 키운 보람이 있다"라며 너스레를 떨었다.
그때 트레이너는 상의를 탈의, 이 모습에 전원주는 "나 떨린다. 저거 보니까"라고 솔직한 반응을 보여 폭소를 자아냈다.
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