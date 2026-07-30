'88세' 전원주, 33세 트레이너 가슴 근육 만져본 뒤 "나 떨린다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 전원주가 젊은 트레이너의 상의 탈의 모습에 "떨린다"라며 솔직한 반응을 보여 폭소를 자아냈다.

Advertisement

30일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 "선우용여 전원주가 몸짱과 함께 한 화끈한 양기충전 회춘여행"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 전원주는 서른세 살의 PT샵 대표가 수발러로 등장하자 흐뭇한 미소로 바라보며 눈을 떼지 못했다. 담당 PD 트레이너인데 끌려왔다고. 딸이 없는 전원주는 "사위 삼고 싶다"라며 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.

잠시 후 녹차밭에 도착, 트레이너는 명소에서 사진을 찍자고 제안했다. 이에 선우용여는 "옷이 하얀색이라 앉으면 더러워진다. 뭐를 깔아야 한다"라고 했다. 그러자 트레이너는 망설임 없이 자신의 재킷을 벗어 의자 위에 깔아주는 센스를 보였다.

Advertisement

이를 본 선우용여와 전원주는 그의 배려심에 감탄했고, 특히 근육질 몸매까지 공개되자 놀라움을 감추지 못했다. 특히 전원주는 "감동이다"라고 말하며 만족감을 드러냈다.

Advertisement

이어 전원주는 트레이너의 탄탄한 가슴 근육에 "여기 봐라. 멋있다. 근데 여자보다 더 크다"라고 감탄했고, 트레이너는 "몸 키운 보람이 있다"라며 너스레를 떨었다.

그때 트레이너는 상의를 탈의, 이 모습에 전원주는 "나 떨린다. 저거 보니까"라고 솔직한 반응을 보여 폭소를 자아냈다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com