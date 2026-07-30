한가인, ♥연정훈 6년 만 복귀에 '독박 육아' 토로 "자녀 라이드 내가 혼자 다해"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한가인이 남편 연정훈의 첫 연극 공연을 응원하는 동시에, 홀로 육아를 책임지고 있는 근황을 털어놨다.

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30일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '절세미녀 한가인이 연정훈 인생 첫 내조하러 가면 생기는 일 (+20년 만에 차인표)'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 한가인이 연정훈의 연극 '죽은 시인의 사회' 리허설 현장을 찾아 첫 공연을 응원하는 모습이 담겼다.

이날 한가인은 "오늘 첫 공연이라 입봉 떡을 준비했다. 공연을 처음 시작할 땐 입봉 떡을 돌린다고 하더라"라며 직접 준비한 떡을 소개했다.

이에 제작진이 "연정훈 연극 때문에 이렇게까지 해야 되냐"라고 묻자, 한가인은 "이게 문제가 아니다. 저 긴 말을 오늘 안 하려고 했는데, 연정훈 연극 때문에 한 건 이게(떡)가 아니라 그 많은 날의 아이들 라이드를 제가 혼자 다 한 것"이라고 말했다.

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이어 "방학인데 여행도 혼자 데려갔다. 이건(떡) 아무것도 아니다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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한편 한가인과 연정훈은 2005년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 연정훈은 2020년 방송된 채널A 드라마 '거짓말의 거짓말' 이후 공백기를 갖다가 최근 연극 '죽은 시인의 사회'로 복귀했다.