이지혜, 49평 한강뷰 집 이사 3일만 바퀴벌레에 '기겁'..."천장 노출 콘크리트 철통 방어"

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 방송인 이지혜가 이사 3일 만에 천장에서 바퀴벌레를 발견해 충격을 받았던 사연을 공개했다.

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30일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에서는 "이지혜 드디어 새집! 40평대 럭셔리 NEW 하우스 랜선 집들이 최초공개(40년 구축 아파트)"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 이지혜는 "80평대 살다가 49평으로 좀 많이 줄여서 이사를 왔다. '일을 그렇게 하면서 80평에서 왜 줄여 가냐'고 하실 텐데 우리는 추구가 미니멀리즘이다. 보이기 위한 삶은 이제 그만하자"라고 설명했다. 이에 남편은 "네?"라며 처음 듣는다는 반응을 보여 웃음을 안겼다.

새집 현관에는 기존 팬트리 구조를 변경해 만든 넓은 신발장과 외출 후 바로 손을 씻을 수 있는 세면대가 마련돼 있었다. 이지혜는 "유럽에서 온 대리석이다. 색깔이 너무 강할까 걱정했는데 이게 없으면 밋밋할 뻔했다"라고 설명했다.

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현관 옆에는 태리 양과 엘리 양이 꿈이 펼쳐질 작업실과 귀여운 물건들이 가득한 엘리방, 화이트와 우드톤의 서재형 거실이 시선을 사로잡았다. 이지혜는 "TV를 과감하게 없앴다"라면서도 "언제든 TV가 올라갈 수 있게 선반을 했다"라고 해 웃음을 안겼다.

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그때 태리 양은 "천장에서 바퀴벌레 나왔다"라고 하자, 이지혜는 "바로 한강변이다. 바퀴벌레 밀집 지역이다. 그래서 항상 축하하는 마음으로 방문해 준다"라고 해 웃음을 자아냈다.

그는 "들어온 지 3일 만에 애들을 만나서 기겁해서 세스코를 부를 수밖에 없었던 상황"이라면서 "노출 콘크리트 천장을 실리콘으로 철통 방어했다"라고 전했다.

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이지혜는 노출 콘크리트 천장을 선택할 수밖에 없었던 이유도 공개했다. 그는 "천장을 노출 콘크리트로 할 수밖에 없었던 게 옛날 집은 천장이 낮다. 노출을 덮어버리면 천장이 더 내려와서 서장훈 씨가 우리 집에 못 온다"라고 해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com