[인터뷰①]'김부장' 소지섭 "시청률, 깜짝카메라인 줄…주변서 김부장이라 불러"

소지섭. 사진제공=피프티원케이

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 소지섭이 '김부장' 신드롬을 누구보다 놀랍게 지켜봤다.

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소지섭은 최근 서울 종로구 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "시청률이 이렇게 나온다는 게 말이 안 됐다. '이게 뭐지?' 싶었고, 깜짝카메라인 줄 알았다"고 웃었다.

지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'은 평범한 회사원으로 살아가던 김부장(소지섭)이 딸을 지키기 위해 자신의 과거와 맞서는 이야기를 그린 작품이다. 빠른 전개와 강렬한 액션, 배우들의 열연에 힘입어 큰 사랑을 받았다.

소지섭은 극 중 딸 민지의 아버지이자 남북파 공작원 출신, 상생저축은행 김부장 역을 맡아 극을 이끌었다. 맨몸 액션부터 카 체이싱, 총격전, 무기 액션까지 장르 액션의 묘미를 모두 살렸고, 딸을 향한 절절한 부성애까지 섬세하게 그려내며 김부장이라는 인물을 완성했다.

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그 결과 '김부장'은 방송 2회 만에 시청률 15%를 돌파했고, 최종회에서는 닐슨코리아 기준 수도권 23.4%, 전국 23.0%, 순간 최고 27.1%를 기록하며 2026년 최고 흥행 미니시리즈로 자리매김했다.

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그러나 소지섭은 "솔직히 아직도 얼떨떨하다"며"시청률이 이렇게 나온다는 게 말이 안 된다"며 "처음에는 '이게 뭐지?' 싶었다. 깜짝카메라 같았다. 감독님께도 '이게 무슨 일인가요? 말이 되나요?'라고 했을 정도"라고 웃었다.

그럼에도 작품 인기는 일상에서 체감하고 있었다. 소지섭은 "원래 다니던 곳을 가도 갑자기 '김부장!'이라고 불러주시더라. 제 이름보다 김부장이 먼저 나왔다"며 "'어? 왜?'라는 반응을 많이 했다. 정말 많은 분들이 드라마를 보셨구나 싶었다"고 말했다.

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아내인 아나운서 출신 방송인 조은정을 포함, 가족들 반응에도 궁금증이 생긴다. 소지섭은 "제가 하는 작품들이 쉽지 않은 경우가 많다. 위험한 장면도 많아서 가족들은 '고생했다'는 말을 가장 많이 해줬다"고 말했다.

소지섭. 사진제공=피프티원케이

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국내를 넘어 해외에서도 뜨거운 반응이 이어진 것에 대해서는 K-콘텐츠의 힘과 보편적인 부성애를 이유로 꼽았다.

소지섭은 "기본적으로 K-콘텐츠를 많이 봐주시는 것 같다. 해외에서도 그런 이야기를 가장 많이 들었다"며 "결국 전 세계적으로 공통적인 것은 아빠가 딸을 잃어버리면 참지 못한다는 것이다. 그런 부분이 자연스럽게 몰입으로 이어진 것 같다"고 말했다.

소지섭. 사진제공=피프티원케이

'김부장'이 큰 사랑을 받은 이유에 대해서는 단순히 빠른 전개만으로는 설명할 수 없다고 했다.

소지섭은 "많이 해주시는 말씀이 '쉽다', '빠르다', '통쾌하다'인데 그게 다는 아닌 것 같다"며 "분명히 가슴을 울리는 무언가가 있었기 때문에 많은 분들이 끝까지 봐주신 것 같다"고 짚었다.

이어 "주변에서도 아이를 키우는 아버지들에게 연락을 정말 많이 받았다. 그분들이 공감하는 무언가가 있었던 것 같다"고 덧붙였다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com