"이찬혁과 절연할까 봐 못 도망쳐"…30kg 뺀 이수현, '방 한 칸' 합숙 버틴 이유

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[스포츠조선 정안지 기자] 악뮤 이수현이 30kg 감량 비하인드와 혹독했던 자기관리 과정을 공개해 화제를 모으고 있다.

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30일 유튜브 채널 '인생84'에는 "악뮤 수현의 하루"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 기안84는 이수현이 주 5일 찾는 트레이닝 센터를 함께 방문했다. 최근 30kg 감량에 성공한 이수현은 "7kg 정도면 더 빼면 좋을 것 같다"라고 했다. 이를 들은 기안84는 "실례가 안 되면 몸무게를 물어보면"이라고 하자, 이수현은 곧바로 "실례다"라고 해 웃음을 안겼다.

이후 이수현은 파워 트레이닝과 하이록스 운동 등 강도 높은 훈련에 돌입, "인생 빡세다"라면서도 포기하지 않았다. 그는 "열심히 운동을 하고 관리를 해서 그 결과물을 보면 뿌듯하다"라고 전했다.

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특히 이수현은 30kg 감량 과정에 숨겨진 힘든 시간을 공개했다. 그는 "1월에 합숙했을 때 코치님, 오빠와 셋이 전지훈련을 갔었다"며 "방 한 칸짜리에서 셋이서 한 달 동안 살면서 하루 종일 운동했다"고 밝혔다. 이어 "처음에는 도망가고 싶었지만, 오빠와 절연할 것 같아서 못 갔다"며 당시 힘들었던 상황을 털어놨다. 하지만 함께했던 가족과 코치의 도움으로 끝까지 버텨냈다고 전했다.

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이수현은 "그 전에는 혼자 히키코모리 생활을 하고 있었다. 나한테 같이 살자고 하면 내가 튀니까 되게 좋은 집을 보여주면서 셰어하우스 하자고 꼬셨다"라고 밝혔다.

이후 단독주택에서 함께 생활하며 운동과 식단 관리에 집중한 이수현은 1년이라는 시간을 거쳐 완전히 달라진 모습으로 다시 세상 밖으로 나왔다.

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이수현은 "식단 주로 하고 술은 좋아하지 않는다. 예전에 궁금해서 마셔본 적은 있는데, 취하는 순간부터 음식을 토할 때까지 먹었다"라면서 "음식에 대한 욕구를 참으면서 살았으니까 그게 해제되는 순간 몸이 거부할 때까지 계속 먹어서 '내가 술을 먹으면 몸이 다 망가지겠구나' 하는 생각이 들었다"라고 전했다.

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또한 30kg을 뺐다는 이수현은 "건강하게 뺐다. 오히려 건강하고 좋다"라면서 "하루 두 끼 먹는다. 자기 통제가 안 된다. 그래서 이렇게 엄청 힘들게 훈련하고 있다. 운동하고 절제하고 하기 싫은 걸 계속하고 있다"라고 전해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com