[인터뷰②]'김부장' 소지섭 "자녀 없는데, 고등학생 딸 아버지?…묵언수행, 나는 쉬운데"

소지섭. 사진제공=피프티원케이

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 소지섭이 '김부장'을 통해 처음으로 고등학생 딸을 둔 아버지를 연기한 소감과 '아빠 유니버스'를 완성한 배우들과의 호흡을 전했다.

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소지섭은 최근 서울 종로구 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "자녀가 없는 고등학생 딸을 둔 아버지 연기를 하게 돼서 새로운 경험이었다"라며 "저는 묵언수행 쉬운 편인데 (윤)경호는 어려웠을 것"이라고 했다.

지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'은 평범한 회사원으로 살아가던 김부장(소지섭)이 딸을 지키기 위해 자신의 과거와 맞서는 이야기를 그린 작품이다. 웹툰 원작 특유의 속도감과 통쾌한 액션, 배우들의 탄탄한 연기 호흡으로 시청자들의 큰 사랑을 받았다.

소지섭은 극 중 딸 민지의 아버지이자 남북파 공작원 출신, 상생저축은행 김부장 역을 맡았다. 평범한 가장의 부성애와 전직 에이스 요원의 카리스마를 동시에 그려내며 극의 중심을 단단히 잡았다.

소지섭. 사진제공=피프티원케이

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소지섭이 처음 대본을 받아든 순간 가장 눈에 들어온 것은 '액션'과 '부성애'였다.

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소지섭은 "'광장'을 찍고 나서도 액션 작품을 하나 더 하고 싶다는 생각이 있었다. 그때 '김부장' 대본이 들어왔다"며 "액션도 좋았지만 그 안에 담긴 이야기들이 좋았다. 무엇보다 고등학생 딸을 둔 아빠 역할은 처음이라 새로운 도전이 될 수 있겠다고 생각했다"고 말했다.

실제 자녀가 없는 만큼 부녀 관계를 표현하는 과정은 새로운 경험이었다. 소지섭은 "제가 자녀가 없다 보니 사춘기 딸과 아빠의 관계가 처음에는 조금 낯설었다"며 "오히려 그런 서먹서먹한 느낌이 드라마에 도움이 된 것 같다"고 말했다.

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이어 "나중에는 서수민이라는 친구에게 도움을 많이 받았다. 수민이 아버지와 저도 나이가 비슷하다 보니 현장에서 자연스럽게 많이 배웠던 것 같다"고 했다.

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원작 웹툰이 있는 작품이었지만 부담감보다는 장점을 살리는 데 집중했다. 소지섭은 "대본을 받은 뒤 웹툰도 봤다. 원작에는 상징적인 장면이나 요소들이 많아서 그런 부분은 놓치지 않으려고 했다"며 "원작이 있는 작품을 여러 번 해봐서 크게 부담을 느끼지는 않았다. 좋은 부분을 가져와 드라마에 잘 녹여내려고 했다"고 설명했다.

소지섭. 사진제공=피프티원케이

극 중 성한수(최대훈), 박진철(윤경호)와 함께 만들어낸 '아빠 유니버스'도 흥행 요인으로 꼽았다.

소지섭은 "대훈 씨와 경호 씨가 없었다면 이렇게까지 많은 사랑을 받았을까 하는 생각도 한다"며 "세 사람의 캐릭터가 하나도 겹치지 않았다. 저는 딸을 잃어버린 아빠였고, 두 사람도 각자의 사연이 있는 아빠들이었다. 그 조화가 재미있었던 것 같다"고 말했다.

이어 "저는 오히려 리액션만 하면서 묻어간 것 같다"며 웃은 뒤 "촬영이 끝난 지금도 같이 밥을 먹고 연락을 주고받을 정도로 친해졌다"고 애정을 드러냈다.

세 사람이 함께 등장하는 장면에는 배우들의 아이디어도 적지 않게 녹아 있었다.

소지섭은 "셋이 나오는 장면은 대부분 애드리브가 섞여 있었다"며 "어떻게 하면 그 장면을 더 꽉 채울 수 있을지 계속 준비했다. 예상하지 못한 이야기도 많이 나왔는데, 캐릭터를 해치지 않는 선에서 자연스럽게 만들려고 했다"고 말했다.

다만 초반에는 애드리브를 최대한 자제했다고. 소지섭은 "민지를 찾기 전까지는 진지한 감정이 계속 이어져야 하는 구간이라 애드리브를 많이 하지 않았다. 감정이 끊기지 않는 게 더 중요했다"고 설명했다.

방송 2회 만에 시청률 13%를 넘기면서 윤경호가 제작발표회에서 내건 '묵언수행' 공약을 가장 먼저 이행한 것에 대해서도 웃으며 이야기했다.

소지섭은 '주인공이 아닌데 질투 안 났냐'는 질문에 "전혀 아니다"라며 "저는 원래 말이 많지 않아서 맨날 묵언수행하는 사람이다. 저는 쉬운데 경호는 정말 어려웠을 것"이라고 웃었다.

이어 "평소 워낙 말을 많이 하는 친구라 '네가 할 말을 기억할 정도만 해'라고 농담도 했었다"며 "경호가 실제로 공약을 지키는 걸 보면서 정말 대단하다고 생각했다"고 말했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com