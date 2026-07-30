[인터뷰③]'김부장' 소지섭 "주상욱, 맞는 신 좋아하더라…말보다 몸 부딪힐 때 희열"

소지섭. 사진제공=피프티원케이

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 소지섭이 '김부장'을 통해 다시 한번 '대한민국 대표 액션 배우'의 존재감을 입증했다.

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소지섭은 최근 서울 종로구 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "저는 몸으로 부딪혔을 때 오는 희열이 좋다"며 "주상욱 씨가 맞는 연기를 준비 많이 해오셨고 좋아하시더라"고 했다.

지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'은 평범한 회사원으로 살아가던 김부장(소지섭)이 딸을 지키기 위해 자신의 과거와 맞서는 이야기를 그린 작품이다. 웹툰 원작 특유의 속도감과 통쾌한 액션, 배우들의 열연으로 큰 사랑을 받았다.

소지섭은 극 중 딸 민지의 아버지이자 남북파 공작원 출신, 상생저축은행 김부장 역을 맡았다. 맨몸 액션부터 카 체이싱, 총격전, 무기 액션까지 다양한 액션을 소화하는 동시에, 딸을 지키려는 아버지의 절박한 감정까지 촘촘하게 쌓아 올리며 극의 중심을 이끌었다.

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소지섭은 이번 작품의 액션을 볼거리가 아닌 감정을 전달하는 수단으로 접근했다고 했다.

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"몸으로 부딪혔을 때 오는 희열이 있다. 가장 좋은 드라마나 영화는 설명이 많이 필요 없는 작품이라고 생각한다. 저는 말보다 몸으로 하는 연기를 좋아하는 편이다.

김부장의 액션에도 분명한 원칙이 있었다. 상대를 제압하는 것이 목적이 아니라 딸을 구하는 것이 우선이었다.

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소지섭은 "김부장은 딸을 잃어버린 순간 사람을 죽이는 것이 목적이 아니었다"며 "총을 쏘더라도 팔이나 다리를 노린다. 상대를 제거하는 것이 아니라 지나가는 과정일 뿐이었다"고 설명했다.

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이어 "김부장의 목적은 끝까지 민지를 찾는 것이었다. 모든 사람을 응징하는 인물이 아니라는 점에 중점을 두고 연기했다"고 덧붙였다.

또 "민지가 피를 보는 순간부터 모든 것이 무너지는 인물이다. 그때부터는 비가 쏟아지고 천둥이 치듯 암흑이 찾아오는 감정이었다"며 "그렇다고 이성을 완전히 잃지는 않는다. 그런 마음을 계속 붙잡고 연기하려고 했다"고 설명했다.

소지섭. 사진제공=피프티원케이

주강찬 역의 주상욱과 펼친 결투 역시 액션이 아닌 감정신이라고 강조했다.

소지섭은 "저는 액션신이라기보다 감정신이라고 생각했다"며 "감독님도 계속 '이 상황이면 어떨 것 같냐'고 물어보셨고, 배우들끼리도 함께 만들어가는 과정이 많았다"고 말했다.

이어 "제가 많이 때렸는데 주상욱 형은 오히려 좋아하더라"며 웃은 뒤 "본인이 준비한 만큼 그 순간 많이 고통을 당해야 시청자들이 통쾌하다고 생각했던 것 같다. 정말 준비를 많이 해오셨다"고 전했다.

액션 스타일 역시 기존 작품과 겹치지 않도록 끊임없이 변화를 시도했다.

소지섭은 "웹툰에서 보여준 액션의 느낌은 최대한 가져가려고 했다"며 "그보다 더 중요했던 것은 제 액션이 반복돼 보이지 않는 것이었다"고 말했다.

이어 "액션 장면이 워낙 많다 보니 비슷하게 보이지 않도록 계속 고민했다. 무술감독님과도 많은 이야기를 나누면서 장면마다 다른 색깔을 만들려고 했다"고 밝혔다.

가장 새롭게 느껴졌던 장면으로는 '그림자 액션'을 꼽았다. 소지섭은 "개인적으로는 그림자를 활용한 액션이 조금 새로웠다"며 "기존 작품에서는 해보지 않았던 방식이라 재미있게 촬영했다"고 말했다.

가장 힘들었던 장면은 트럭 액션이었다. 소지섭은 "트럭 안에서 촬영한 액션이 가장 힘들었다"며 "좁은 공간에서 계속 움직여야 했는데 화면에는 잘 나온 것 같아 만족한다"고 말했다.

이어 "원래 두 사람이 찍을 분량을 두세 번씩 반복해서 촬영했다. 체력적으로 쉽지는 않았지만 결과물이 잘 나와 다행이었다"고 웃었다.

극 중 탄탄한 몸을 유지하기 위해서는 현실적인 선도 고민했다.

소지섭은 "그 정도 몸을 만들려면 체지방이 5~6% 정도는 나와야 한다"며 "하지만 김부장은 모델 같은 몸보다 평범한 아버지의 느낌이 있었으면 했다"고 말했다.