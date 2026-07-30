[인터뷰④]'김부장' 소지섭 "1억 금선물, 좋은 추억이었길…금값 올라, 용량 적었다"

소지섭. 사진제공=피프티원케이

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 소지섭이 함께 작품을 만든 동료들에게 금을 선물하는 이유와 '김부장' 시즌2에 대한 생각을 밝혔다.

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소지섭은 최근 서울 종로구 한 카페에서 스포츠조선과 만나 ""같이 고생한 사람들이 이 작품을 좋은 추억으로 기억했으면 하는 마음으로 금을 선물했다"라며 "금값이 올라서 용량은 적어졌다"라고 말했다.

지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'은 평범한 회사원으로 살아가던 김부장(소지섭)이 딸을 지키기 위해 자신의 과거와 맞서는 이야기를 그린 작품이다. 웹툰 원작 특유의 속도감과 통쾌한 액션, 배우들의 열연으로 큰 사랑을 받았다.

소지섭은 극 중 딸 민지의 아버지이자 남북파 공작원 출신, 상생저축은행 김부장 역을 맡아 극을 이끌었다. 맨몸 액션부터 카 체이싱, 총격전, 무기 액션까지 장르 액션의 묘미를 살리는 동시에, 절절한 부성애를 섬세하게 그려내며 또 하나의 대표작을 남겼다.

소지섭. 사진제공=피프티원케이

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극 중 AI를 활용한 연출이 화제를 모은 가운데, 소지섭은 기술과 콘텐츠가 함께 발전해야 한다는 생각을 밝혔다.

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소지섭은 "장단점은 분명히 있지만 같이 가야 한다고 생각한다"며 "아직은 어색한 부분도 있지만 사람이 할 수 없는 스케일이나 표현은 AI가 해줄 수 있는 시대가 오고 있는 것 같다"고 말했다.

이어 "물론 아직 부족한 점도 있고 조심스러운 부분도 있다. 하지만 새로운 시도였고, 앞으로는 함께 발전해 나가야 할 분야라고 생각한다"고 덧붙였다.

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영화 '테이큰'과 비교되는 것에는 "'테이큰'과 비슷하다는 이야기를 많이 들었지만 저는 '김부장'이 훨씬 다양한 서사를 담고 있다고 생각한다"며 "세계관도 더 확장할 수 있고, 김부장이라는 인물 하나만 놓고 봐도 뻗어나갈 이야기들이 많다"고 답했다.

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이어 "영화와 드라마는 호흡 자체가 다르다. 드라마이기 때문에 더 다양한 인물과 이야기를 보여줄 수 있다는 점이 '김부장'만의 매력인 것 같다"고 짚었다

소지섭. 사진제공=피프티원케이

연말 시상식에서 대상 후보로 거론되는 것에는 담담한 반응을 보였다. 소지섭은 "저는 정말 상에 대한 욕심이 없다"며 "감사하게 그런 말씀을 해주시지만 저에게 중요한 것은 제가 선택한 작품이 좋은 평가를 받는 것"이라고 말했다.

이어 "같이 고생한 배우들과 스태프들이 잘됐으면 좋겠다는 마음이 더 크다. 저에게 상은 가장 중요한 목표는 아니다"라고 했다.

촬영을 마치면 함께한 배우와 스태프들에게 금을 선물하는 이유도 털어놨다. 소지섭은 "사실 금만 선물하는 것은 아니다. 여러 가지 선물을 하는데 '광장' 때 금을 드렸더니 가장 좋아하시더라"며 웃었다.

이어 "오랫동안 일을 하다 보니 혼자 잘해서 되는 작품은 없다는 걸 더 느낀다. 모두가 한마음으로 도와줘야 작품 하나가 완성된다"며 "그래서 함께했던 사람들이 이 작품을 좋은 추억으로 기억했으면 하는 마음으로 선물을 준비한다"고 설명했다.

또 "6~7개월을 함께하다 보면 정말 가족처럼 지내게 된다"면서도 "금값이 많이 올라 예전보다 용량은 줄었다"라며 너스레를 떨었다.

뜨거운 인기를 얻은 만큼 시즌2에 대한 기대도 커지고 있다.

소지섭은 "촬영하면서도 농담처럼 '시즌2 하면 좋겠다'는 이야기를 많이 했다"며 "물론 제가 원한다고 되는 일은 아니다"라고 말했다.

이어 "기회가 된다면 저도 긍정적으로 생각하고 있다. 다만 가장 중요한 것은 대본이다. 시즌1에는 딸을 찾는 분명한 큰 이야기가 있었던 것처럼 시즌2도 그만한 힘을 가진 이야기가 있어야 한다"고 강조했다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com